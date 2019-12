Heteken belül jelentős drágulás jöhet az európai autópiacon

Európai uniós normának megfelelően 2020 januárjától az egyes gyártók által forgalomba helyezett járművek kibocsátása átlagosan nem haladhatja meg a 95 g/km-es CO2 kibocsátási értéket. A piaci szereplők ezt csak akkor tudják teljesíteni, ha rohamtempóban fejlesztenek és minél több elektromos vagy hibrid hajtású modellt hoznak be a márkamixbe, ellenkező esetben büntetőadót kell fizetniük. Így vagy úgy, a végeredmény az a utók árának növekedése lesz, sőt, a legolcsóbb modellek ki is kophatnak az európai piacról.

Novemberben 14 215 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, 25 százalékkal többet, mint egy évvel korábban, de az év első tizenegy hónapjában is 11,7 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE). A növekedés több tényezőből ered, mint az általános gazdasági konjunktúra, növekvő bérek, állami támogatások a nagycsaládosok részére, azonban van több csalóka tétel is az ösztönzőkben, például az uniós CO2-kibocsátási norma, amelyet a károsanyag kibocsátás csökkentésének érdekében a személygépkocsikra és a kisteherautókra is kiterjesztettek. Ennek hatására várhatóan jelentős drágulás lesz érzékelhető az autópiacon 2020. január 1-től.

Bár a magas eladási számok konjunkturális időszakról árulkodnak, a háttérben több fronton is küszködnek a gyártók. A Volkswagen dízelbotránya után szigorították azokat a módszereket, amelyekkel a járművek fogyasztását, illetve károsanyag-kibocsátási értékét ellenőrizték. A WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) világszerte összehangolt és egységes teszteljárás az üzemanyag-fogyasztási és a károsanyag-kibocsátási értékek megállapítására. 2017 szeptember óta a gyártók nem vezethetnek be új modellt WLTP norma szerinti fogyasztásmérési eredmény nélkül, tavaly szeptembertől pedig csakis annak birtokában értékesíthetők új autók az Európai Unióban.

Ugyanakkor a WLTP-re történő átállás komoly kihívást jelent az autógyártóknak, közülük többen jelezték, rövidebb-hosszabb időre egyes modelljeik gyártását is fel kell függeszteniük, hogy megfeleljenek az új követelményeknek. Ráadásul az új módszerek bevezetésével a járműveiknek már a valós vezetéshez nagyon hasonló, illetve azokkal megegyező körülmények között kell teljesíteniük az egyre szigorodó környezetvédelmi előírásokat. Az elmúlt években megjelent tanulmányokból viszont az derült ki, hogy a járművek fogyasztása és károsanyag-kibocsátása jóval nagyobb a prospektusokban szereplő adatoknál, valamint a megengedett határértékeknél.

Ez viszont problémát jelenthet, hiszen az Európai Unióban a kilométerenkénti szén-dioxid kibocsátás átlagosan 95 gramm lehet csak flottánként 2020-tól, a nem teljesítő autógyártók pedig súlyos bírságokra számíthatnak.





Bíznak a szuperkreditekben

A tavalyi adatok alapján az autógyártók többsége még messze van attól, hogy teljesíteni tudja az EU-s előírást, ugyanakkor az alternatív meghajtású járművek részarányának a teljes értékesítésükön belüli növelésével még célt érhetnek. Ezek értékesítését ugyanis az EU díjazza az úgynevezett "szuper-krediteken" keresztül. A rendszer lényege, hogy azokat a környezetbarát járműveket, amelyek 50 grammnál kevesebb szén-dioxidot bocsátanak ki egy kilométeren, az értékesítés évétől függően különböző szorzókkal veszik figyelembe.

Ez a gyakorlatban azt jelenti majd, ha egy gyártó 2020-ban elad egy olyan autót, amelynek a szén-dioxid-kibocsátás kevesebb, mint 50 g/km annak az autónak a kibocsátását duplán veszik majd figyelembe a teljes flotta átlagos kibocsátásának meghatározásakor. Ráadásul az ökoinnovációért is jár majd kedvezmény: a járműgyártóknak és a beszállítóknak ugyanis érdemben sikerült lobbizniuk annak érdekében, hogy figyelembe vegyék a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését célzó innovatív technológiák fejlesztését és alkalmazását. Azok a gyártók, amelyek elismerten ilyen technológiákat fejlesztenek és alkalmaznak, az átlagos flottaszintű szén-dioxid-kibocsátásukat legfeljebb 7 grammal csökkenthetik kilométerenként.

Ugyanakkor az alternatív hajtástechnológiák irányába történő elmozdulás hatalmas költségekkel jár az autógyártók számára, amit végső soron a vásárlók fognak megfizetni.

A szabályozások hatásai többek között abban nyilvánulnak meg, hogy várhatóan drágulni fognak az autók. Ennek oka, hogy alapvetően két módon fogják tudni ezeket betartani az autógyártók: az egyik, hogy fejlesztenek, hogy meg tudjanak felelni az előírásoknak, ami költségekkel jár, amit be fognak építeni a végtermékbe, vagyis drágábbak lesznek az autók. A másik út, ha a gyártó egyből a bírságot árazza be, ami ugyanúgy át lesz hárítva az vásárlókra. Utóbbi egy rövidtávú szemlélet, de hosszútávon azt gondolom mindenki arra törekszik, hogy megugorja a 95 g/km-es CO2 kibocsátási értéket – mondta Csőre Tamás, az EuroFleet Gépjármű Flottakezelő Zrt stratégiai igazgatója.

Csőre Tamás a várható áremelkedésről azt mondta, hogy amíg vannak készletek, addig tudják tartani az árakat, de a jövő évtől már több modell esetében várható drágulás, aminek mértékét nehéz megjósolni, mert sok tényezőtől függ, de nagyjából 1-5 százalékos nagyságú lehet.

Egy biztos, hogy olcsóbb modellek nem lesznek, a fejlesztéseket – vagy annak hiányában a büntetéseket – be fogják árazni a gyártók, amit a vevőknek kell megfizetniük. Van olyan márka, amely már januártól emel, van amelyik csak első negyedévben, de az biztos, hogy végső soron emelkedni fognak az árak

– mondta a stratégiai igazgató a Portfolio-nak.

Az EuroFleet berendelt a kurrensebb márkákból, a népszerűbb modelleket még 2019-es áron fogják kínálni a jövő év első felében. Csőre Tamás arra számít, hogy a piaci általános áremelések miatt a kereslet időszakosan vissza fog esni, de véleménye szerint, aki autóvásárlásban gondolkodik, annak az elkövetkező hetekben, hónapokban érdemes lépni.

„Azt is látni kell, hogy nyilván minden gyártónak meg van az árazási politikája. A 95 g/km-es normának nem autónként kell megfelelni, hanem az ő általuk forgalmazott márkamix alapján kell ezt az átlagértéket hozni. Ezt úgy fogják tudni megcsinálni, hogy egyik oldalról kis köbcentis, hatékony motorokkal viszik lefelé a g/km kibocsátási értéket, illetve hoznak be a márkamixbe hibrid és tisztán elektromos hajtású modelleket” – tette hozzá.

Ez azt is eredményezi, hogy a kisautó kategóriában a szigorúbb előírásoknak való megfelelés fajlagosan nagyobb áremelkedéssel jár majd, mint a közepes vagy prémiumkategóriában. Az alacsonyabb árfekvésű modellek közül többet is kivezethetnek majd a piacról, mert egyszerűen a várható büntetések miatt már nem lesz profitábilis a gyártásuk. „Eltűnik – vagy legalábbis minimálisra csökken – a belépő szintű és az alsó-közép kategória közötti, ma még jelentő árkülönbség, így a gyártók nyilvánvalóan eltüntetnek majd egy-egy kisebb modellt is a kínálatukból” – mondta Csőre Tamás.

Ugyanakkor a stratégiai igazgató szerint amíg papíron elég produkálni a 95gr/km-t különböző trükkökkel, együttműködésekkel addig valós változás nem lesz. Például a FIAT megállapodott az elektromosautó-gyártó Teslával, hogy számolják együtt az európai uniós eladásokat, ezzel javítva a FIAT autóinak kibocsátási átlagát. Csőre Tamás szerint drasztikus változás akkor várható, ha a szabályozók a teljes karbon lábnyomot kezdik majd nézni. „Azt gondolom, hogy az elektromos hajtás csak átmeneti megoldás lehet a károsanyagkibocsátás csökkentésére, mert az akkumulátorok előállítása és egyéb gyártási folyamatokkal ez is elég terhelő a környezetre nézve, miközben Japánban már vannak példák olyan hidrogénhajtású járművekre, amelyek elmennek 500 kilométert is, miközben „kipöfögnek” néhány deci vizet. Ezt az átmeneti folyamatot úgy tudnám szemléltetni, mint amikor a vonalas kagylós telefon és az érintőképernyős mobil között egy ideig a kilencvenes évek elején vezeték nélküli, de óriási, 10 kilós akkumulátorral működő telefonokkal rohangáltak az emberek” – mondta az EuroFleet stratégiai igazgatója.

A cikk megjelenését az EuroFleet Gépjármű Flottakezelő Zrt. támogatta.