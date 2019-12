MNB: lépni kell, drága az internet Magyarországon

A jegybanki mandátumból következően kiemelten fontos az inflációt meghatározó ágazati sajátosságok elemzése. Az elmúlt hónapokban a mobiltelefon és internetszolgáltatások árai kiugró mértékben növekedtek. Ez a jelenség nincs összhangban a nemzetközi trendekkel. Ráadásul a hazai digitális infrastruktúra alapvetően jónak mondható, ami újabb kérdéseket vet fel az áremelések megalapozottságával kapcsolatban. A 21. században a legfontosabb nyersanyag az adat, az információhoz való hozzáférés alapvető társadalmi és gazdasági szükséglet. A szolgáltatások drágulása akadályozza a digitális átalakulást, így korlátját képezheti a hosszú távú fenntartható felzárkózásnak.

Napjainkban a digitalizáció korszakát éljük, a technológiai újítások egyre meghatározóbbá válnak mindennapi életünk során. A digitális forradalom számos csatornán keresztül befolyásolja a fogyasztói árakat, de legközvetlenebb módon a digitális szolgáltatások inflációján keresztül fejti ki hatását. A gyorsan fejlődő technológia, a verseny, az informáltabb fogyasztók mind azt indokolnák, hogy ezen szolgáltatások fogyasztói ára fokozatosan mérséklődjön (a digitalizáció inflációs hatásával részletesebb foglalkozik Matolcsy György et al. (2019)).

Ennek ellenére a 2007 óta eltelt több mint egy évtizedben a hazai telekommunikációs és internet árak többnyire emelkedtek. Így hazánk azon kevés országok egyike, ahol a fogyasztói árak – az adóváltozások hatásait is kiszűrve – jelenleg magasabbak, mint amit 2007-ben regisztráltunk. Amennyiben ugyanezen szolgáltatás árait nézzük a környező országokban vagy akár az eurozónában, azt találhatjuk, hogy az árak a kibontakozó digitalizációs forradalommal összhangban számottevően a 2007-es szint alá csökkentek, és az elmúlt hónapokban is változatlanul visszafogottan alakultak (1. ábra).

Bár 2017-et követően mérséklődtek az árak, az elmúlt hónapokban ismét emelkedés volt tapasztalható – ellentétben a nemzetközi folyamatoktól –, ugyanis az őszi hónapokban a hazai telekommunikációs szolgáltatások árai kiugró mértékben növekedtek. Az Eurostat adatai alapján hazánkban az internetárak emelkedésnek indultak, szeptemberben az európai országok között a hazai árak növekedtek a legnagyobb mértékben. Emellett a nemzetközi folyamatoktól történő elnyílás a telekommunikációs csomagok áremelkedéséhez köthető. Az őszi hónapokban a telekommunikációs csomagok nagyobb ütemben drágultak, mint a csomagot alkotó egyes komponensek. A csomagárak közel 9 százalékot emelkedtek mindössze egy hónap alatt. A vezetékes telefonszolgáltatás árai jellemzően növekedtek az elmúlt időszakban hazánkban, illetve az eurozóna országaiban is. A mobiltelefon szolgáltatás esetén sincs érdemi eltérés az európai folyamatoktól.

A jelenség különösen érdekes mindazon adatok függvényében, hogy hazánk az egyik legjobb infrastruktúrával rendelkezik telekommunikációs szolgáltatások terén. Az elmúlt években ugyanakkor a lefedettség már nem növekedett tovább, a szélessávú internettel való lefedettség az Európai Unió átlagának megfelelő volt. Szinte minden háztartás számára elérhető a 4G technológia (2. ábra).

Az adatletöltési sebesség az európai országok rangsorának élmezőnyében található (3. ábra). A lakosság harmada használ az otthoni vagy munkahelyi internetelérésen kívül egyéb mobilinternet lehetőséget, ami meghaladja az uniós átlagot. Mindezen adatok arra utalnak, hogy az újgenerációs hozzáférési lehetőségek lefedettsége magas és a gyors, szélessávú internet lehetőségek infrastruktúrája is elérhető a lakosság számára.

Végül a vizsgálat során azt is figyelembe kell azonban vennünk, hogy az egyes országokban fejlettségi szinttől függően eltérő árszintek jellemzők, így összehasonlító árakon is érdemes megvizsgálni a termékek áralakulását. Az Európai Bizottság legutolsó elérhető összehasonlító árszintjei alapján 2015-ben az internet, televízió és telefon szolgáltatást is tartalmazó csomag havi díja átlagosan 35 euro volt hazánkban, ami magasabb a régiós országok többségében tapasztalható díjszabásnál. A vásárlóerő-paritást is figyelembevéve hazánkban a díjszabás már a vizsgált 26 európai ország középmezőnyében alakul. Ez az érték azonban magasabb, mint Lengyelországban és Csehországban, vagy a digitálisan gyorsan fejlődő Balti országokban, sőt, még néhány nyugat-európai ország értékénél is (pl. Németország, Ausztria és Hollandia). Vélhetően az árak elmúlt időszaki emelkedése tovább rontotta hazánk relatív pozícióját.

Hasonló folyamatok figyelhető meg abban az esetben is, amennyiben önmagában a lakossági vezetékes internet árának alakulását vizsgáljuk meg a környező országokban. A vezetékes internet ára 2017-ben meghaladta a régió, de az Európai Unió átlagát is, illetve szintje érdemben magasabb, mint a 2008-as érték (4. ábra). Az Európai Bizottság felmérése szerint 2017-ben a lakosság mintegy 10 százaléka azért nem rendelkezett internetelőfizetéssel, mert túl magasnak tartották az árakat. Ugyanakkor a mobiltelefon esetén a percdíjak összhangban alakulnak a régiós, illetve az EU átlaggal egyaránt.

A 21. század a digitalizáció évszázada, ahol a digitális technológiák fejlődése és elérhetősége alapjaiban határozza meg egy-egy gazdaság versenyképességét és hosszú távú fejlődési lehetőségét. Az okok megértése és kezelése, a telekommunikációs szolgáltatások vizsgálata kiemelten fontos nemcsak inflációs, hanem reálgazdasági vagy akár versenyképességi szempontból is. A fejlettségünkhöz képest tartósan relatíve magas díjak versenyképességi hátrányt okozhatnak és lassíthatják a magyar gazdaság digitális átállását. A jelenség hátterében piacszerkezeti különbségek is meghúzódhatnak.

A szerzők az MNB munkatársai

(Címlapkép: Getty Images)