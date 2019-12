Átadták a Honvédség új helikoptereit

Hivatalosan is átadták ma a Honvédség első négy új, H145M könnyű szállítóhelikopterét Szolnokon – számol be a Honvédelem .hu.

A gépek még december 18-án érkeztek Magyarországra, 2021-ig összesen 20 darab H145M helikoptert szállít le az Airbus Helicopters a Honvédségnek.

A négy géppel kapcsolatosan Szabó István, a Honvédelmi Minisztérium honvédelmi államtitkára elmondta, hogy a sebesültkiürítési, kutató-mentő, felderítési, határőrizeti illetve személy- és teherszállítási feladatok mellett könnyű támadófeladatok elvégzésére is alkalmasak lesznek – idézi a hírportál.

A H145M egy kifejezetten sokoldalú helikopter: képes ellátni azokat a feladatokat, melyekre egy harci helikopter is képes, viszont lényegesen olcsóbb a beszerzésük és a fenntartásuk. Konfigurációtól függően - képes akár harctéri irányító központként, mentőhelikopterként is funkcionálni és akár hat gyalogos vagy két sérült szállítására is átalakítható.

Összesen eddig 230 darab H145-öst szállított le az Airbus Helicopters világszerte, katonai változatából, a H145M-ből eddig 23 darab állt szolgálatba, többnyire különleges alakulatok használják. Szeptemberi adatok szerint a H145M legnagyobb megrendelője Magyarország 20 darabos "csomagjával", második mögöttünk a német hadsereg különleges alakulata 15 darab már szolgálatban álló gépével, majd a szerb védelmi minisztérium 9 helikopterrel.

Címlapkép: az első H145M még az Airbus Helicopters donauwörthi üzemében. Fotó: Portfolio