Küszöbön a karácsony, de a jegybankoknak maradt még dobásuk

A hét hangulatát ismét a jegybanki kamatdöntések határozzák meg, számunkra egyértelműen az MNB Monetáris Tanácsának lépése lesz meghatározó, ráadásul friss inflációs jelentés is érkezik. Közben viszont Japánban, Kínában és az Egyesült Királyságban is az év utolsó jegybanki lépései jönnek, a Bank of England esetében a múlt heti parlamenti választás és a sínen lévő Brexit befolyásolhatja a döntéshozókat.