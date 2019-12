Béremelés jöhet a Honvédségnél

Megállapodás született a Magyar Honvédség jövő évi béren kívüli juttatásairól.

Az erről szóló dokumentumot Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Czövek János, a Honvédszakszervezet (Hosz) elnöke, Varga István, a Honvédségi Dolgozók Szakszervezetének elnöke és Hazuga Károly, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének elnöke írta alá kedden Budapesten.

A honvédelmi miniszter emlékeztetett arra, hogy 2015-től kezdődően összesen 50 százalékkal emelték a honvédségi dolgozók illetményét. Hozzátette,

nem állhatunk meg, a cél a katonák illetményének további emelése.

A keddi rendezvényen több kétoldalú és négyoldalú megállapodást is aláírtak. Ezekben megújították, pontosították, frissítették a Honvédelmi Minisztérium és a szakszervezetek közötti egyezményeket. Elmondta, hogy most 12 területet érintően írtak alá megállapodásokat. A Honvédelmi Minisztérium bérgazdálkodása jó irányba indult el - emelte ki Benkő Tibor, hozzátéve: ez teszi lehetővé, hogy a további bérfejlesztésre is van lehetőség.