Most már mobilon is csekkolhatod, mennyit kell sorban állnod a kormányablakoknál

Bemutatták a kormányablak legújabb mobilapplikációs fejlesztését, amely a közeli kormányablakoknál várható várakozási időről tájékoztatja a felhasználókat - mondta Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára szerdán az M1 aktuális csatornán. A hoszú sorok tehát maradnak, de legalább azt megmutatják, hogy mennyit kell várnunk.

Az applikáció lényegében egy térkép, ahol a felhasználó látja, hogy hol van a közelében kormányablak, és az intézendő ügytípus kiválasztása után azt is megtudja, hogy milyen gyorsan tudja elintézni ügyét a környékbeli kormányablakoknál.

Az applikáció a legmegfelelőbb kormányablak kiválasztása után útvonaltervezést is végez - jegyezte meg.Elmondta: az Android és iOS rendszerű telefonokra is ingyenesen letölthető applikáció teljes egészében magyar fejlesztésű, és következő verziójánál már a sorszámhúzást is általa intézhetik a felhasználók.

Tapasztalataink szerint - állítólag a munkaerőhiány miatt - egyes kormányablakokban szinte lehetetlen bizonyos ügyekre időpontot kapni, például egy lakcímváltozás bejelentésére két hónappal későbbi időpontot adtak egyes ablakokban néhány héttel ezelőtt Budapesten. Vannak olyan helyek is, ahol esetenként órákon keresztül nem működik a sorszámhúzás sem. Szerintünk érdemes lenne ezekre a problémákra is megoldást találni, ha már a várakozási időt real time nyomon követhetjük.

A címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán