Gulyás: kórházigazgatók is távozhatnak az adósságrendezés keretében

Orbán Viktor kormányfő nem tervez kormányátalakítást, a kórházi adósságrendezés keretében pedig akár kórházigazgatókat is meneszthetnek, ha súlyos pénzügyi problémákra bukkannak a költségvetési felügyelők – többek között ezeket mondta a mai Kormányinfón Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője.

Az egyik újságíró azt kérdezte az eseményen, hogy a sokfelé hallható pletykák szerint Gulyás Gergely lehet majd Kásler Miklós EMMI-miniszter utóda, Gulyás úgy reagált: ismeri a miniszterelnök gondolkodását és hangsúlyozta: a miniszterelnök nem tervez kormányátalakítást.

Egy másik kérdés azt feszegette, hogy az év vége közeledtével a kórházi adósságrendezésben és a sokszor belengetett kórházigazgató menesztésben mi várható, Gulyás azt mondta: valóban igaz az a korábbi jelzés, hogy a kórházi adósságrendezést személyi felelősség megállapításához akarják kötni. Kijelentése szerint „ilyen következményei is lehetnek” az adósságrendezésnek és hozzátette: azért is említette, hogy 13 kórházba költségvetési felügyelőt rendeltek ki, mert az ő vizsgálatuk fontos lesz az esetleges személyi következmények megállapításakor. Most úgy fogalmazott: ha a kórház vezetésében elkövetett súlyos hibákat állapítanak meg a költségvetési felügyelők, akkor „természetesen távoznia kell a kórházigazgatóknak”.

A kórházi betegellátás és az adósság témakörében közelmúltbeli cikkeink: