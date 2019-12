Vigyázz! Ez most a 4 legdurvább átverés az ünnepek körül

A bűnözők az ünnepekkor is gátlástalanul átverik a gyanútlan vásárlókat; legyen szó online vagy offline csalásokról, számos fondorlatos mód létezik az illegális pénzszerzésre. A Fox Business összeszedte, melyik a négy legveszélyesebb és leggyakoribb átverés, amivel találkozhatunk az ünnepek környékén.

Kamu online kereskedők

Az online vásárlás népszerűsödésével rengeteg olyan csaló weboldal tűnt fel, amely webshopnak adja ki magát, akár népszerű online áruházak lemásolásával, akár egy teljesen új arculatot feltüntetve. Gyakran kifejezetten alacsony árakkal csábítanak az ilyen scamek, de valójában vagy nem árulnak semmit és csak az átutalt pénz lenyúlására játszanak vagy a fizető kártyaadatait lopják el. Szerencsére ma már több weboldal is létezik az ilyen csalások azonosítására, ilyen például a whois.com, mellyel egy domain tulajdonosát ellenőrizhetjük vagy a resellerratings.com, ami kifejezetten az online kereskedők megbízhatóságát értékeli.

Hamis kuponok

E-mailes úton és a közösségi médiában is rengeteg olyan utalvány terjed, ami valójában hamis, általában ezek „kiváltásáért” valamilyen adatunkat, gyakran kártyaadatokat kell megadnunk. Általában ismert kereskedelmi láncok nevében jelentkeznek az ilyen csalások, ami megtévesztő, de valódiságuk éppen ezért könnyen ellenőrizhető, ha ellátogatunk az érintett cégek weboldalára, ahol általában nagyon agresszívan terjesztik az éppen aktuális kuponokat, akciókat.

Csomagfosztogatók

Különösen az Egyesült Államokban kezd gyakori lenni, hogy úgynevezett „küszöbkalózok” fosztogatják az otthonokat: ők kifejezetten olyan, online rendelt csomagokra utaznak, melyeket a futárok nem tudnak személyesen átadni és ott hagynak a címzett ajtaja előtt. A legegyszerűbben ez ellen úgy lehet védekezni, hogy otthon tartózkodunk, amikor a kiszállítást intézik vagy ha ezt sehogy nem tudjuk megoldani, megkérünk egy szomszédot, hogy figyelje a kiszállítást és vegye át a csomagot, ha látja, hogy ez megérkezik.

Ajándékkártyás csalások

Annak ellenére, hogy az ajándékkártyákon ugyanúgy pénz található, általában jóval kevésbé biztonságosak ezek, mint egy bankkártya, ezt pedig a bűnözők is tudják. Vannak, akik lemásolják egy ajándékkártya adatait, mielőtt az értékesítésre kerül, majd ha kiadták, azzal fizetnek online vagy valamilyen úton-módon gyártanak egy hamis kártyát. Az is előfordulhat, hogy egy matricával átragasztják az ajándékkártyák adatait egy másik kártya adataival, ezzel az utóbbira folyik be a pénz, ha az ajándékkártyát feltöltik. Ha ajándékkártyát vásárlunk, mindenképp nézzük meg, hogy nem lett-e semmi átmatricázva rajta, illetve hogy nem kaparták-e le a PIN-kódot rejtő részt.

