Kockázatok, amelyek az egész világot megrengethetik 2020-ban

Nem csitul a kereskedelmi háború, elszáll a dollár, tartósan a cél fölé kerül a magyar infláció, megbukó olasz kormány, technikai recesszió a fejlett világban, kínai lassulás és adósságválság, német ingatlanlufi kipukkanása – érdemes tisztában lenni a 2020-ban várható legnagyobb negatív kockázatokkal. A Portfolio pedig a hagyományokhoz híven a hazai makroelemzők segítségével felkészíti az olvasókat ezekre (is).

Több magyar makrogazdasági elemzőt is megkértünk, küldjék el nekünk, szerintük melyek a legnagyobb pozitív és negatív kockázatok, amelyek körülvesznek bennünket 2020-ban. Első cikkünkben most a negatív tényezőket vesszük sorba.

Háborús hangulat

Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője szerint mindenképp erre a listára kívánkozik a kereskedelmi háború újbóli eszkalálódása és válaszában meg is jegyezte, hogy „negatív kockázatok természetesen a kereskedelmi háború témája köré csoportosíthatóak leginkább”. „Jelenleg a Kína és az USA között létrejött első körös megállapodást értékelik a piacok, ami egyfajta fegyverszünetnek fogható fel a két hatalom között, ugyanakkor nincs rá semmilyen garancia, hogy a háború nem indul bármikor újra. Mindenesetre jelenleg a recessziós kockázatok enyhülni látszanak, ugyanakkor az általános növekedési kilátások még mindig meglehetősen visszafogottak. Ebben a környezetben a kereskedelmi háború újbóli eszkalálódása egy masszívan negatív kockázatnak tekinthető, hiszen hatására a feldolgozóipar magához térésének esélyei teljesen elenyésznének” – magyarázza az elemző, aki szerint a feldolgozóipar újabb kilátás-romlása pedig egyre nagyobb valószínűséggel húzná maga után a szolgáltató szektort is. „Félő, hogy előbb utóbb eljutnánk arra a pontra, hogy a relatíve stabil fogyasztás – ami eddig számos régióban segítette a növekedést, és ellensúlyozta a gyengélkedő export hatásait – is jelentősen lassulna vagy visszaesne” – írta. Arra figyelmeztetett:

mind a recesszió, mind a tartós defláció kockázata igen magas ebben a forgatókönyvben.

A kereskedelmi háború, mint negatív kockázat Samu Jánosnak, a Concorde vezérigazgató-helyettesének és Virovácz Péternek, az ING vezető közgazdászának a listáján is rajta van, igaz mindketten már az USA-EU vonatkozásában látják ezt a veszélyt.

„Donald Trump agresszív kereskedelmi politikája jelenleg főleg Kínára koncentrálódik, azonban nem titok, hogy Európa jelentős kereskedelmi többletét sem nézi jó szemmel az amerikai elnök” – vezeti fel Virovácz Péter, aki arra is emlékeztet: az elmúlt hónapok sem teltek el konfliktusok nélkül a két blokk között. Mind az Airbus-ügy, mind pedig az amerikai technológiai óriáscégek megadóztatása végül kereskedelmi vámok kivetésével végződött. „Jelenleg Trump elnöknél van a labda, ugyanis ő dönthet arról, hogy kivet-e védővámot az EU-ból és Japánból importált autókra. Mivel Trump esetében már eddig is láthattuk, hogy egyik pillanatról a másikra képes nézetet váltani, könnyen lehet, hogy igen közel vagyunk egy újabb fejezethez a kereskedelmi háborúban. A növekvő protekcionizmus, vagyis a védővámok kivetése jelentős negatív hatást gyakorolhat az amúgy is gyengélkedő nyugat-európai országok gazdaságára. Sőt mivel az Európai Bizottság is jelezte már, hogy ebben az esetben az USA is hasonló lépésre számíthat, a kínaihoz hasonló kereskedelmi háború front kezdődhet az észak-atlanti térségeben. Ez nem csupán a világgazdaság növekedési potenciáljára, azon belül is elsősorban a feltörekvő gazdaságokra jelentene komoly kockázatot, de a NATO-n belüli amerikai-európai érdekellentéteket is tovább mélyítheti” – mutat rá a lehetséges következményekre az ING elemzője.

Samu János úgy vélekedik, hogy miközben a kereskedelmi háborúnak titulált, de annál lényegesen szélesebb területet felölelő vita eszkalálódása Kína és az USA között a december közepi megállapodás-szerűséggel átmenetileg nyugvópontra jutott, addig a régóta lebegtetett, de ezidáig csak takaréklángon pislákoló hasonló csörte a transzatlanti partnerek között mintha éledezni látszana.

A bilaterális kereskedelmi egyensúlytalanság az EU és USA között óriási, és az erre fixáló amerikai elnök szemében egyre nagyobb szálka lehet – emeli ki a Concorde szakembere. „Az amerikai vámok esetén azonnali megtorló intézkedéseket belebegtető EU egyértelmű vesztese lenne egy, a kínai viszonylatban idén tapasztalthoz hasonló vám-párbajnak, még akkor is, ha sokéves horizonton az USÁ-tól való függés egy újabb dimenzióban történő lazulása (a transzatlanti szövetségi rendszerben tapasztalt repedések után) akár Európa önmagára találását, megerősödését is jelenthetné” – vetíti előre Samu.

Tardos Gergely, az OTP Bank Elemzési Központjának vezetője szerint érdemes felírni a listára (amit akár a fentebb bemutatott folyamatok is okozhatnak) azt is, hogy az év második felében beüt egy technikai recesszió a fejlett országokban.

Az a fránya magyar infláció

Samu János listáján két negatív kockázat szerepelt és a kereskedelmi háború mellett a magyar inflációt említette meg. Pontosabban azt, hogy a magyar fogyasztói árindex mégsem csökken annyira. „A magyar infláció esetén a közelmúltban olyan bravúrt sikerült elérni, amikor a 10 százalék környékén növekvő bérdinamika hol adócsökkentések, hol általános termelékenység-javulás hatására nem jelent meg a fogyasztói árak emelkedésében. A szűk munkaerőpiacon magas szinten állandósuló bérkiáramlás azonban folyamatos veszélyt jelent a munkaintenzív szolgáltatások áralakulására, ahogy azt a viszonylag magas szinten stabilizálódó maginflációs mutatók is jelzik” – emelte ki válaszában. Arra is felhívta a figyelmet: „ha ezt a nyomást a forint további trendszerű leértékelődése kíséri, akkor az infláció stabilizálódásával kapcsolatos jegybanki várakozás megdőlhet, és a monetáris politika szigorítását eredményezheti”.

Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője is úgy véli, hogy 2020-ban kockázat lehet viszont az infláció. „Ezt erősítheti, ha a globális gazdaság tényleg magához tér, melynek következtében az importált infláció nem fogja lehúzni a hazait” – fejtette ki. Szerinte emiatt viszont a magyar jegybanknak legalább utalnia kell némi szigorításra, a lazításra nem lesz mozgástere az MNB-nek. A forint erősödése azonban javíthatja az inflációs kilátásokat – tette hozzá.

Samu János és Suppan Gergely mellett Nyeste Orsolya is felírta a magyar inflációs kockázatot a listájára. „A magyar infláció tartósan a cél fölé kerül, s ha ez párosul a fizetési mérleg hirtelen romlásával, a jegybank a monetáris kondíciók hirtelen kiigazítására kényszerülhet” – vázolta fel a lehetséges negatív forgatókönyvet az Erste Bank elemzője. „Alap-előrejelzésünkben a toleranciasáv felső részében tartózkodó teljes és adószűrt maginflációs mutatókra számítunk az elkövetkező hónapokban, s rövid távon mindkét mutató igen közel kerülhet a toleranciasáv felső határához a 4%-hoz. 2020 második negyedévétől pedig elindulhatnak az inflációs mutatók lefelé, és 3%-os cél körül stabilizálódhatnak” – fogalmazott a szakértő. „Figyelembe véve azonban az élénk belső fogyasztásból eredő felfelé mutató növekedési és inflációs kockázatokat, illetve azt, hogy amennyiben az európai konjunktúra élénkülést mutat jövőre, az alacsonyabb importált inflációból eredő ellensúlyozó hatás mérséklődhet, egyfajta kockázat lehet, hogy az infláció tartósan is tartósan is a célsáv felső határa fölé került, ami lépéskényszerbe hozhatja a jegybankot” – figyelmeztet a közgazdász.

Megint Kína

„Amennyiben keletre tekintünk, akkor nem csak az erős kínai gazdaságot láthatjuk, hanem a mögötte meghúzódó óriási adósságállományt is” – kezdi a következő lehetséges veszélyforrást 2020-ban Virovácz Péter. „A világ második legnagyobb gazdaságában nem csak az állam rendelkezik jelentős adóssággal, hanem a magánszektor is, így az összesen az ország egyéves bruttó hazai össztermékének 303 százalékát teszi ki. Érdekesség, hogy Európával ellentétben 2008 után Kínában nagy ütemben épült fel az adósság, amely mögött elsősorban a lakosság, az állami vállalatok és a helyi önkormányzatok állnak. A magánszektor növekvő adóssága pedig jelentős kockázatot jelent a gazdaság stabilitására. A magas eladósodottság önmagában is csökkenti a gazdasági növekedési potenciált, amelyet az Egyesült Államokkal vívott kereskedelmi háború és a kínai technológiai vállalatok elleni eljárások csak tovább mélyítenek” – magyarázza az elemző.

A kínai gazdasági lassulás hatására folytatódhat, sőt felerősödhet a már évek óta tapasztalható csődhullám és elszaladhat a nemfizető hitelek aránya, amely végül adósságválsághoz is vezethet – vetíti előre.

„A már a lazítás útjára lépett kínai jegybank ekkor tovább lazíthat a monetáris kondíciókon, amely viszont jelentős tőkekiáramlást eredményezhet, tovább lassítva a növekedést. Ugyanakkor a csődbemenő kínai vállalatok miatt a pénzügyi szektor megkezdheti nagy tételben eladni amerikai eszközeit, amely hozamnövekedést eredményezne, megnehezítve az USA adósságfinanszírozását, és így lassítva a gazdasági növekedést. Tehát egy kínai adósságválság kialakulása a piacok integráltsága miatt komoly gazdasági és pénzügyi kockázatot jelentene a fejlett világ számára” – mutat rá a forgatókönyv veszélyeire.

Tardos Gergely szerint a kínai kockázat már-már örökzöld téma. A lassú növekedés és a magas adósság miatt megroppan a kínai bankrendszer, ami állami beavatkozást tesz szükségessé – vázolja a negatív forgatókönyvet az OTP közgazdásza. A deviza gyengül, masszívan lassítva a globális növekedést és erősítve a deflációs nyomást, és mindenki, aki Kínába exportál, vagy kínai termékekkel versenyez, nehéz helyzetbe kerül – folytatja.

És ezeket is mentsük el

Nyeste Orsolya a negatív kockázatok között tartja számon a dollár jelentős erősödését az euróval szemben, melynek során az EUR/USD elindulna a paritás irányába. Alapelőrejelzésükben azt feltételezik az Erste elemzői, hogy a globális növekedési kilátások javulása – a legnyitottabb térség révén – az eurózónát segítheti leginkább, amiből inkább az euró profitálhat. Azaz a dollár elérhette a csúcspontját 2019-ben, és ez után egy lassú, fokozatos euróerősödés jöhet 2020-ban. „Azonban - bár az üzleti bizalmi indexek javultak - az ún. „hard” makroadatokban még nem nagyon mutatkoznak a pozitív változások az euróövezetet illetően, s továbbra is megvannak azon kockázatok, hogy az eurózóna továbbra sem képes talpra állni a 2018 eleje óta tartó lassulásból. Amennyiben ez párosul azzal, hogy valami miatt a piacok risk-off üzemmódba váltanak, ez könnyen vezethet hirtelen dollárerősödéshez, s az EURUSD devizapár elindulna a paritás irányába” – érzékelteti.

Virovácz Péter a német ingatlanlufi kipukkanását említette még meg. Európa legnagyobb gazdaságában, főleg az alacsony kamat- és hozamkörnyezet miatt az utóbbi években egyre népszerűbb befektetési formának számított az ingatlan – emlékeztet az ING szakembere. „Az olcsó hitelek, illetve az alacsony kötvény-hozamok miatt a német ingatlanalapok egyre több hitelezői forrást vonnak be, amely önmagában növeli a befektetői kockázatokat. Mindemellett az ingatlanpiacon komoly árnövekedés volt megfigyelhető, miközben a gazdaság alig nőtt. Ezek alapján tehát úgy tűnik, megnövekedett az eszközárbuborék piaci kockázata. Mivel Berlinben idén befagyasztották az albérleti díjakat, így az építőipar és az ingatlanpiaci kilátások is negatívabbak lettek. Amennyiben az ingatlanárak és az iparági profitok is ennek hatására elkezdenének csökkenni, az akár piaci pánikhoz, kötvényeladási hullámhoz és a kereslet visszaeséséhez vezethet. Ez, Németország méretéből adódóan, könnyen kihatással lehet az Európai Unió egészére, ami a jelenleg is törékeny gazdasági környezetben végzetes lehet, és akár egy újabb globális pénzügyi válságot indíthat be” – figyelmeztet.

Két politikai kockázatot hagytunk a végére. Suppan Gergely, a Takarék közgazdásza szerint kockázatként érdemes számon tartani a német koalíció felbomlását. „Előrehozott választások esetén jelentősen erősödhetnek a szélsőséges pártok, így egy párt sem lesz képes kormányt alakítani” – mutat rá.

Tardos Gergely pedig Olaszországot hozta fel. Az általa vázolt negatív kockázati szcenárió esetén megbukik az (Ötcsillag Mozgalom és demokraták koalíciójából álló) olasz kormány, Matteo Salvini hatalomra kerül, aki nem fogadja el a kényszerzubbonyt (hiszen az olasz miniszterelnököknek nincs sem fiskális, sem monetáris mozgástere) éleződik az olasz-EU konfliktus és ebben az esetben nő egy olasz euró-kilépés esélye.

Címlapkép forrása: Costfoto / Barcroft Media via Getty Images