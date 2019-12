Nem tud leállni a magyar gazdaság

In English

Az idei év egyik legnagyobb gazdasági meglepetése a magyar 5%-os növekedés volt. A GDP bővülésének erős kontrasztot adott, hogy a világgazdaságban, de különösen Európában érdemi lassulást láthattunk. Így 2019-ben történelmi csúcsra ugorhatott az eurózónával szemben növekedési előnyünk.

Az idei 5% körüli (az utolsó negyedéves adatokra még várnunk kell) gazdasági növekedés nem kellene, hogy meglepő legyen, hiszen már tavaly is hasonló tempóban bővült a magyar gazdaság. Azonban a szakértőket mégis váratlanul érte a lendület megmaradása. A nagyvonalú magyarázat szerint a kedvezőtlenné váló külső környezet hatásait ellensúlyozni tudták a belső motorok, a fogyasztás és a beruházás dinamikus bővülése. De ha ez ennyire egyszerű, akkor más országokban miért nem így történt? A gyors növekedésnek alapvetően két fő oka van.

Magas nyomás

Európában a magyar gazdaságpolitika hisz leginkább a válság utáni környezet különlegességében, és ezért a legbátrabban alkalmazza azokat az élénkítő eszközöket, amelyek erős keresleti nyomást generálnak. Az erős belső keresletet a gazdaságpolitika több eszközzel biztosítja.

Az egyik leglátványosabb az alacsony kamatszint, amely a beruházást és a fogyasztást ösztönzi. A feltörekvő régióban Magyarországon a legalacsonyabb az inflációval korrigált kamat, vastagon negatív reálkamat a jellemző. Emiatt nem csak az állami, hanem a magánberuházások is látványosan teljesítenek.

A jegybank az alacsonyan tartott kamatszinttel a forintot gyengén tudja tartani. Az MNB - bár mint minden más inflációs célkövetést folytató jegybanknak, neki sincs hivatalosan árfolyamcélja - jól érezhetően törekszik a forint gyengén tartására. Ezt azért teheti meg, mert az inflációs nyomás (mindeddig) alacsony tudott maradni. A gyenge forint az exportcégeknél ellensúlyozni tudja az emelkedő bérköltségeket és így az ország vonzó tud maradni a külföldi közvetlen tőkebefektetők számára is

Nem véletlen, hogy a „negatív reálkamat - gyenge árfolyam” kombót látva a magyar monetáris politikát a leglazábbnak tartják a feltörekvő térségben.

Nem csak a monetáris politika, a fiskális politika is támogató. Bár a bűvös (és sok szempontból már valójában idejétmúlt) 3%-os maastrichti limitet nem lépi túl a GDP-arányos hiány, de a gyors növekedés időszakában ideális gazdaságpolitikának számító hiánycsökkentés is elmaradt. A költségvetési hiányunk európai uniós összevetésben a magasabbak között van, az utóbbi öt év egyenlegjavító teljesítménye pedig az egyik legszerényebb.

A költségvetés keresletélénkítő hatását érdemben növeli az EU-támogatások intenzív, évről évre növekvő lehívása. A gazdaságpolitika tudatosan törekszik a hétéves költségvetési keret 3-4 év alatt történő felhasználására. Ez egyenletes lefutás helyett óriási csúcsot okoz a lehívásban és a felhasználásban.

A kamat-, árfolyam- és költségvetési politika mellett a keresletélénkítés fontos eleme a laza jövedelempolitika. A reálbérek már több éve dinamikusan emelkednek, ami a lakossági fogyasztási keresletét dinamikus pályán tartja. Ezt a folyamatot természetesen a munkaerőhiány táplálta, de a kormány egyrészt a minimálbérek gyors emelésével, másrészt a járulékcsökkentésekkel ösztönzi azt.

Fontos megjegyezni, hogy az erős keresleti eszközök használata a külső egyensúlyi pozíciónkat rontotta és az inflációs nyomást növelte a gazdaságban. Ugyanakkor a kiindulási pont (a válság utáni kényszerűen túlzott korrekció) miatt bőven volt akkora puffer a gazdaságban, hogy ez a romlás beleférjen. Ezért a jelenlegi stabilitási helyzet bőven megnyugtató, ám ha hosszabb távon folytatódna ez a gazdaságpolitika, akkor fenntarthatósági kérdések merülnének fel.

Decoupling

Az idén már nem a „high pressure economy” keresletélénkítő lépései okozták a meglepetést a magyar gazdaságban, azok ugyanis már az év elején is ismertek voltak. Ami igazán váratlan volt, az a magyar gazdaság ütésállósága: a német gazdasági folyamatokról való látványos leszakadás (decoupling) volt.

Ahogy az alábbi ábrán látható, 2015-től a német és a magyar gazdaság is lassú növekedési pályán volt, majd 2016 második felétől élénkülés következett be. 2017 végéig jó tempóban bővült mindkét gazdaság ipari volumene, és igazából csak 2018 második felétől lett igazán látványos a "decoupling". A német ipar - elsősorban a kínai gazdasági lassulás, a járműipar kihívásai és a kereskedelmi háború okozta bizonytalanság miatt - recesszióba süllyedt, a magyar viszont még gyorsulni is tudott kissé. Mára a hazai ipari termelés volumene mintegy 15%-kal magasabb, mint 2015-ben volt, a német viszont kisebb annál.

A különleges jelenség mögött főként allokációs hatások húzódhatnak. Az egyik, hogy a magyar feldolgozóiparban nagy kapacitásbővítő beruházások születtek a globális ipari konjunktúra időszakában (sőt, egészen mostanáig), amelyek termőre fordulva kompenzálni tudják, hogy a már korábban letelepedett vállalatok esetlegesen csökkenő külső kereslettel találják szembe magukat. Ez az allokációs hatás még direktebben jelentkezik a másik magyarázó faktor esetében: megfigyelhető, hogy a nagy multinacionális vállalatok a csökkenő kereslet hatására először a magasabb költségszintű gyáraikban csökkentik a termelést, a hatékonyabb üzemekben ez a lépés elmarad. A német járműiparból például sok kapacitáscsökkentő hír érkezett az elmúlt hónapokban, eközben azonban a hazai gyárak viszonylag zavartalanul üzemelnek. (További fontos hatás lehet, hogy a magyarországi járműipar termékpalettája ellenállóbb lehet, mint német, a prémium szegmens magyar aránya miatt.)

A fő kérdés természetesen az, hogy meddig folytatódhat még a gyors növekedés. A keresleti eszközök egy része természetes módon tompul (EU-támogatások), másokat fenntarthatósági okok miatt finomítani (például az árstabilitási megfontolások miatt). A decoupling esete rejtélyesebb, hiszen a feldolgozóipari export hirtelen visszaesése ugyanúgy benne van a pakliban, mint a teljes ciklus átugrása a német gazdaság lassú magára találása esetén.

