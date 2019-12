OTP: folyamatosan gyengülhet a forint jövőre

Az OTP Treasury szakértői szerint a forint az euróval szemben további folyamatos gyengülésen mehet keresztül jövőre. Az Amundi pedig úgy látja, ha tovább gyengül a forint, a jegybank 3 százalékos inflációs célja is veszélybe kerülhet.

A piacok által legfontosabbnak tartott politikai bizonytalanságok enyhülni látszanak, megmarad a nagy jegybankok laza monetáris politikája, így tovább folytatódhat az árak emelkedése a pénz- és tőkepiacokon az OTP Treasury szakértői összeállítása szerint.

A 2020-as várakozásokat összegző elemzésben kiemelik: Boris Johnson elsöprő győzelmével határozott irány várható, az Egyesült Királyság szabályozott módon távozhat az Európai Unióból. Az Egyesült Államok és Kína első fázisú kereskedelmi megállapodása az első komoly lépés a feszültség oldására, így enyhülhet a két ország kereskedelmi konfliktusa.

Bár korábban sokan az olcsó pénz korszakának végét látták 2019-ben, egyelőre 2020-ban sem látszik jelentős fordulat a nagy jegybankok monetáris politikájában. Ebben egy rendszerszintű kockázat is rejlik, hiszen jelentős negatív sokk esetén a jegybankok fegyvertelenné válhatnak, ugyanakkor sokk hiányában minden adott az alacsony kamatok fennmaradására, ami ösztönözheti a gazdaság élénkülését - írták.

Az elemzés szerint a rendezett Brexit, a kereskedelmi háború enyhülése visszahozhatják a kockázati étvágyat a piacokra és kedvezően hatnak a világkereskedelemre, amely az exportvezérelt Európának is kedvezne, tehát a folyamatnak az euró is nyertese lehet, hiszen az eurózóna jelentős külkereskedelmi többlettel rendelkezik. Ha a Fed folytatja a kamatcsökkentéseket, vagy legalábbis nem szigorít, az a dollár gyengülését okozhatja a 2019 év végi szintekről.

A forint esetében az euróval szembeni további folyamatos gyengülésre számítanak. 2020-ban újabb euró-árfolyamcsúcs is elképzelhető, valamint az "egyensúlyi" kereskedési sáv is feljebb fog tolódni - jegyezték meg. Ennek okát abban látják, hogy bár a magyar gazdaság teljesítménye jó és a lakossági állampapírok egyre nagyobb részaránya is stabilitást adnak a forintnak, az árfolyamot gyengíti az állampapírokon kívüli alacsony forintkamatok, miközben 2019-ben már 3 százalék feletti infláció, vagyis negatív a reálkamat. Szintén a forint erősödése ellen szól az uniós források megcsappanása - tették hozzá.

Az Amundi is közzétette friss előrejelzését, amely szerint a növekedési ciklus végéhez közeledik a világgazdaság, ezért egyre jelentősebb sérülékenységi kockázatot valószínűsítenek a következő évekre. A magyar növekedés ezalatt fenntartható szintre csökken, ám jövőre még ennél magasabb szintet, 3,5 százalékot érhet el - olvasható az elemzésben. Az előrejelzés szerint a belföldi gazdaság egyensúlyi pozíciói nincsenek veszélyben, az államháztartás egyenlege tovább javulhat, kockázatot látnak viszont az inflációs nyomásban. Ha tovább gyengül a forint, a jegybank 3 százalékos inflációs célja is veszélybe kerülhet - vélekednek.

Címlapkép: Getty Images