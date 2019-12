Január közepén írja alá nagy megállapodását Trump

Az év utolsó napján ismét a Twitteren nyilvánult meg az amerikai elnök a kereskedelmi háborúval kapcsolatban. Trump bejelentette, hogy január 15-én a Fehér házban írja alá egy magasrangú kínai küldöttséggel a kereskedelmi háború első fejezetét lezáró szerződést. Hozzátette, hogy egy későbbi időpontban Pekingbe utazik, hogy a második fejezet lezárásáról tárgyaljon.

I will be signing our very large and comprehensive Phase One Trade Deal with China on January 15. The ceremony will take place at the White House. High level representatives of China will be present. At a later date I will be going to Beijing where talks will begin on Phase Two!