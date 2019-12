Magasabb lett a magyar államadósság és hiány, mint eddig hittük

Az előzetesen becsültnél magasabb volt az államadósság és a költségvetés négy negyedéves gördülő hiánya a harmadik negyedév végén – derül ki a pénzügyi számlák kedd reggel megjelent felülvizsgált adataiból. Így az MNB adatai szerint szeptember végén a GDP 68,2 százaléka volt az adósságunk az Eximbankkal együtt, a büdzsé hiánya pedig a nemzeti összetermék 2,3 százalékára rúgott az utolsó egy évben.

Az előzetesen közölt 68,1 százalék helyett a GDP 68,2 százaléka volt az államháztartás bruttó, konszolidált, névértéken számított adóssága a harmadik negyedév végén – közölte az MNB kedd reggel. A nettó adósság a nemzeti össztermék 54,3 százaléka volt, ez szintén egy hajszállal magasabb volt az előzetesen közölt adatnál.

Nem csak az adósságot, hanem a költségvetés egyenlegét is módosította a jegybank friss adatközlésében. Az előzetes statisztikában az MNB azt közölte, hogy a GDP 2 százaléka volt az államháztartás négy negyedéves gördülő hiánya, ezt most 2,3 százalékra módosították.

A pénzügyi számlák adataiban eddig is megszokhattunk a felülvizsgálatot, de elsősorban a GDP nominális összegéből adódtak a különbségek. Most azonban azt láttuk, hogy nem a GDP, hanem az adósság és a deficit összege okozta az eltérést. Az előzetes közlésben még 31 093 milliárdos államadósság szerepelt, ezt emelték most fel 31 138 milliárdra, míg a négy negyedéves hiány 910 milliárdról 1031 milliárdra emelkedett.

Módszertani megjegyzései között az MNB annyit fűzött hozzá, hogy becslésen alapulnak az államháztartás uniós támogatásokkal összefüggő egyéb követeléseinek és egyéb tartozásainak 2019 harmadik negyedévére vonatkozó adatai, így ezek az értékek a későbbi publikációk során változhatnak.

