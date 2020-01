Idén is kitart a magyar bérrobbanás, de nem leszünk felhőtlenül boldogok

Idén is kitarthat a gyors béremelkedés Magyarországon, miután a minimálbér és a garantált bérminimum 2020-ban is dinamikusan növekszik, miközben a munkaerőhiány továbbra is felfelé hajtja a kereseteket. Azonban az üres álláshelyek csökkenése miatt már nem biztos, hogy olyan kedvező helyzetben lesznek a dolgozók, mint a korábbi években, így a béremelés mértéke kissé alacsonyabb lehet. A bérek vásárlóerejének növekedését pedig a várhatóan 3% feletti infláció fogja majd vissza.

Évek óta kitart a 10% feletti béremelkedés Magyarországon, ami egyrészt annak köszönhető, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum hosszú évek óta dinamikusan emelkedik, valamint az egyre nagyobb mértékű munkaerőhiány is kedvező helyzetbe hozta a munkavállalókat. A vállalatok kénytelenek voltak magasabb bért fizetni, ha meg szerették volna tartani a képzett dolgozókat, miután az ország számos területén nem lehetett munkavállalókat találni.

Mindeközben a gazdaság dinamikus növekedése is arra késztette a vállalatokat, hogy igyekezzenek munkavállalókat felvenni, de ahol ez nem sikerült, hogy elindult az automatizálás (vagyis a munkaerőt beruházásokkal helyettesítették).

Ugyan a tavalyi évben már elkezdett csökkenni az üres álláshelyek száma, ami a munkavállalók alkupozícióját is ronthatja a korábbihoz képest, a gyors béremelkedés fennmaradhat. Egyrészt, továbbra is munkaerőhiány jellemezheti a magyar munkaerőpiacot (még ha csökkenő mértékben is), másrészt a minimálbér és a garantált bérminimum egyaránt 8-8%-kal növekszik. Voltak arra utaló jelek, hogy ennél nagyobb mértékben nőnek a legkisebb bérek, a kormány, a munkaadói és a munkavállalói oldal egyeztetéseket is tartott erről, de az álláspontok nem közeledtek egymáshoz.

A kormány csak az idei év második felétől csökkentené a járulékokat, a versenyszféra képviselői viszont csak akkor mennének bele a legkisebb bérek kétszámjegyű emelésébe, ha ez már januártól megtörténne, így érvényben maradt a korábbi bérmegállapodás.

A továbbra is jelentős munkaerőhiány és a legkisebb bérek dinamikus emelése miatt az elmúlt éveket jellemző, 11-12%-os béremelkedés után 2020-ban 9% körüli béremelkedés várható a nemzetgazdaságban.

Miután az infláció várhatóan idén is meghaladja a 3%-ot – mint ahogy tavaly is történt –, így a reálbérek emelkedése is alacsonyabb lesz a tavalyinál. (A kormányzat ugyan csak 2,8%-os inflációval számol, de a Magyar Nemzeti Bank 3,5%-os áremelkedéssel kalkulál.) A keresetek vásárlóereje így várhatóan 6% körüli mértékben emelkedik 2020-ban.

