Jöhet a plusz pénz a nyugdíjasoknak

Idén januárban - a kormány által várt infláció mértékével - 2,8%-kal emelkednek a nyugdíjak, azonban nagyon úgy tűnik, hogy magasabb lehet a pénzromlás és emiatt jöhet az év végi kompenzáció.

Ahogyan 2019-ben, úgy 2020-ban is előállhat az a helyzet, hogy az eredetileg tervezettnél magasabb lesz az idei infláció, ami azt jelenti, hogy idén novemberben is jöhet a visszamenőleges kompenzáció a nyugdíjasok számára.

Legutóbb erre a jegybank elemzői mutattak rá inflációs jelentésükben. Akkor úgy fogalmaztak, hogy

magasabb nyugdíjkiadással számolnak, mivel a törvényi előirányzat 2,8%-os inflációs várakozásra épült, míg aktuális jegybanki prognózis 3,5%-os inflációs várakozást tartalmaz.

A nyugdíjkiadás többlete 0,1%-kal ronthatja a GDP-arányos egyenleget 2020-ban.

A Portfolio legutóbbi, tavaly decemberi felmérése is azt jelezte előre, hogy idén a kormányzati várakozásnál magasabb lehet a pénzromlás üteme (a medián 3,2%).

Azt is érdemes észben tartani, hogy mivel 4%-ra várja a kormány az idei GDP-növekedést, ezért az időskorúak prémiumra is számíthatnak, 2020-ban is. Egy átlagnyugdíj esetén ez annyit tesz, hogy idén egyszeri 10 ezer forintos prémiumban részesül. Az idei költségvetés erre 20 milliárd forintot irányzott elő.

