Magyar megyék sorsa került a nagy autóipari multik kezébe

A világgazdaság válság óta eltelt időszakban hatalmasra nőtt a járműgyártás súlya Magyarországon. Miután a folyamat leginkább néhány megyére koncentrálódott, így van néhány része az országnak, ahol gyakorlatilag az autógyártás adja a gazdaság gerincét. Mindebből sokat profitált az ország, de mostanra óriási veszélyt is jelent: nem elég, hogy az autóeladások döcögnek, a szektor hatalmas átalakulások mehet keresztül a következő években világszerte. Most térképeken mutatjuk be, mennyire kitett Magyarország a járműgyártásnak.