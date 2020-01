Közösen félti a világot Draghi és Yellen

Az alacsony infláció és a minimális kamatok korában az Egyesült Államok és az eurózóna gazdaságai is komoly kihívásokkal küszködnek, a jegybankoknak pedig nincsenek meg a megfelelő eszközeik, hogy egyedül megoldják ezeket – vélekedett Mario Draghi és Janet Yellen. Az európai és az amerikai jegybankok volt elnökei az amerikai közgazdasági társaság éves konferenciáján fejtették ki véleményüket.

A Bloomberg tudósítása szerint Mario Draghi egy videoüzenetben szólalt fel az amerikai közgazdasági társaság éves konferenciáján. Az EKB októberben leköszönt elnöke szerint Európában fennáll a japanizálódás veszélye, de ez nem jelenti azt, hogy előre eldöntött dologról lenne szó, vagyis még elkerülhető a pesszimista forgatókönyv. Ehhez az kellene, hogy a döntéshozók átgondolt lépéseket tegyenek a defláció elkerülése érdekében.

Az eurózónának még van mozgástere meglépni ezeket az intézkedéseket, de az idő nem végtelen

- emelte ki Draghi.

A korábbi évekhez hasonlóan a volt jegybankár most is az európai kormányokra mutogat: szerint a jelenlegi alacsony kamatkörnyezetben nem megszorító, hanem lazító költségvetési politikát kellene folytatniuk az EKB-val összehangolva. Ezzel elkerülhető lenne a deflációs csapda.

A konferencián felszólalt Janet Yellen is, a Fed egykori elnöke jelenleg a Brookings Intézet munkatársa. Ő azt hangsúlyozta, hogy egy sor strukturális tényező tartja alacsonyan a kamatokat, ilyen az előregedő társadalom vagy a visszafogott termelékenység, ezek pedig egy ideig még velünk maradnak, sőt akár természetessé is válhatnak.

Yellen szerint nem szabad leírni a monetáris politika szerepét abban, hogy a recesszió ellen küzdjön csak azért, mert alacsonyak a kamatok. Ezzel arra utalt, hogy a jegybanknak van egyéb mozgástere is, egyetért abban elődével, hogy a mennyiségi lazítás és az előretekintő iránymutatás is lehetnek a Fed hatékony eszközei. Ugyanakkor szerinte is hiba lenne csak a jegybank kezébe adni a gazdaságösztönzést, szükség van a szövetségi kiadások növelésére és az adók csökkentésére, hogy élénküljön a növekedés.