Itt a finn kormány cáfolata: nem tervezik a 4 napos munkahét bevezetését

A Bloomberg szerint Sanna Marin meglepve olvashatta az „elképzeléséről” szóló mai sajtóhíreket, mert bár korábban valóban beszélt a szociáldemokraták augusztus 17-ei rendezvényén még közlekedési miniszterként arról, hogy megérdemelnék az emberek a 4 napos, napi 6 órás munkahetet is, hogy több időt tölthessenek családjukkal, a hobbijukkal és az élet más dolgaival, de ez egyáltalán nincs most az általa vezetett finn kormány terveiben.

A finn kormány programjában nem esik szó a 4 napos munkahétről. A kérdés nincs a finn kormány napirendjén. Sanna Marin miniszterelnök röviden felvetette az ötletet egy tavaly augusztusi panelbeszélgetésben, amikor még közlekedési miniszter volt, de mostanában nem került elő az ügy

– közölte Twitter-bejegyzésében a finn kormány a mai sajtóbeszámolókra reagálva.

In the Finnish Government´s program there is no mention about 4-day week. Issue is not on the Finnish Government’s agenda. PM envisioned idea briefly in a panel discussion last August while she was the Minister of Transport, and there hasn’t been any recent activity. @marinsanna