Szakmunkás minimálbér a tanároknak? Itt a kormány válasza!

A napokban írtuk meg, hogy tavaly történt meg először, hogy a főiskolai diplomával (BA/BSc) rendelkező, pályakezdő pedagógusok illetménye alacsonyabbá vált, mint a garantált bérminimum (közkeletű nevén szakmunkás minimálbér). Azóta a pedagógusoknak erre az összegre, vagyis a garantált bérminimumra egészítik ki a fizetését.

2020-tól pedig azt láthatjuk, hogy mesterdiplomával (MA/MSc) rendelkező, pályakezdő pedagógusok fizetését is a szakmunkás minimálbérre kell korrigálni. Az ok egyszerű: a pedagógusok bére évek óta nem emelkedik, a minimálbér és a garantált bérminimum viszont minden évben jelentősen nő (2020-ban is 8%-kal nőtt), ami utolérte/meghaladta a tanárok fizetését.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete a 2020-ra érvényes minimálbér és bérminimum alapján kiszámolta, hogy a tanárok mennyit veszítettek azzal, hogy évek óta nem emelkedik a bérük. A bérskála teljesen összecsúszott, és egyes kategóriákban százezrekben mérhető veszteséget könyvelhetnek el havonta a tanárok.

Az illetményük még 2020-ban is a 2014-es minimálbérhez van kötve, vagyis ez a 101 ezer forintos összeg szerepel vetítési alapként (ez a szorzójuk alapja), miközben a minimálbér mostanra bruttó 161 ezer forintra nőtt.

Megkérdeztük az Emberi Erőforrások Minisztériumát, hogy tervezik-e a pedagógusok bérének az emelését. Az EMMI válaszából az rajzolódik ki, hogy rövid távon nem igazán számíthatnak béremelésre a tanárok. Arra is rákérdeztünk, hogy tervezik-e a vetítési alap megváltoztatását (ez a 2014-es minimálbér), de erre nem válaszoltak.

Az EMMI sajtóosztálya kérdéseinkre az alábbi választ adta: „A pedagógusok bérével kapcsolatban felhívjuk a figyelmét, hogy a pedagógusok voltak az elsők, akiknek életpályaprogram és átfogó béremelési program indult. A pedagógusok bére az elmúlt években átlagosan 50 százalékkal emelkedett, már dolgozunk az iskolaigazgatók béremelésének előkészítésén is. 2010-hez képest 355 milliárddal többet költünk a pedagógusbérekre. Azt is látjuk, hogy további bérigények vannak. Ezekkel kapcsolatban a minisztérium eddig is nyitott volt a tárgyalásokra, és ezután is az, vizsgáljuk a lehetőségét.”

Valóban igaz, hogy a pedagógusok voltak az elsők, akiknek az esetében bevezették az életpálya-modellt. Azonban az azóta eltelt években hatalmasat növekedett a minimálbér és a garantált bérminimum egyaránt. Így fordulhatott elő, hogy egyre több pedagógus olyan kevés pénzt keres, mint a szakmunkás minimálbér. Az EMMI válasza alapján úgy tűnik, hogy az iskolaigazgatók talán örülhetnek, a többiek viszont egyelőre nem igazán.

Címlapkép: Getty Images