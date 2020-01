Fontos járműipari sztori bukott ki: hatalmas akkumulátorgyár épülhet fel Komáromban

Az európai autógyártóknak egyre szigorodó károsanyag-kibocsátási követelményeknek kell megfelelniük, amelynek hatására nagyobb szerepet szánnak az elektromos autóknak az értékesítési flottájukon belül. A gond csak az, hogy a termeléshez nélkülözhetetlen akkumulátorokat kénytelenek ázsiai beszállítóktól megvásárolni. A látványosan megugró keresletre reagálva ezek a szereplők sorra kezdték építeni európai üzemeiket, köztük volt az SK Innovation is, amelynek Komáromban már második akkumulátorgyára épül. A legfrissebb híradások viszont most arról szólnak, hogy a dél-koreai vállalat még több akkumulátort akar előállítani európai partnerének, a Volkswagennek, ezért fontolóra vette a második komáromi üzem bővítését.

Az SK Innovation első magyarországi akkumulátorgyárának építését 2017-ben jelentette be. A dél-koreaiak egy évi 7,5 GWh kapacitású üzemet terveztek Komáromban, amely durván 250 ezer elektromos autó akkumulátorigényét fedezte volna. A piaci környezet változása, a nagy autógyártók elektromos autózás irányába történő elmozdulása viszont újabb beruházásra ösztönözte az SK Innovation menedzsmentjét. Ennek eredményeként 2019 februárjában bejelentették: közel 239 milliárd forintból egy második akkumulátorgyárat is felépítenek majd Komáromban. Közölték azt is, hogy az új egység az első gyár építéséhez megvásárolt 43 hektáros telek 11,7 hektárnyi részén fog megvalósulni.

A második gyáregységnek köszönhetően az SK Innovation éves akkumulátorgyártó-kapacitása mintegy 10 GWh-val növekedhet majd Magyarországon, de a Reuters friss beszámolója szerint a dél-korai vállalatnak ez is kevés.

Fontolóra vettük második, építés alatt álló magyarországi gyárunk bővítését, amelynek éves gyártókapacitása így 10 GWh-ról 16 GWh-ra emelkedhet annak érdekében, hogy növeljük a Volkswagen számára előállított akkumulátorok mennyiségét

– idézték Kim Junt. Az SK Innovation elnök-vezérigazgatója beszélt arról is, hogy a Volkswagennel jelenleg is tárgyalnak egy vegyesvállalat létrehozásáról, amelynek keretében közösen gyárthatnának akkumulátorokat a németek számára.

Kim Jun további részleteket nem árult el a második komáromi gyár bővítéséről, így egyelőre nem lehet tudni pontosan, hogy mekkora összeggel növelné a már futó beruházást és hány új munkahelyet eredményezne.

Érdemes felidézni, hogy az SK Innovation már 2018 decemberében nagyravágyó stratégiát fogalmazott meg, amelynek keretében a dél-koreaiak szeretnék megtízszerezni globális gyártókapacitásukat 2022-re annak érdekében, hogy minél inkább profitálhassanak az elektromos autók várható elterjedéséből. Hogyha sikerül megvalósítaniuk a középtávú céljukat, akkor az azt fogja jelenteni, hogy a vállalat éves gyártókapacitása eléri majd az 55 GWh-t az előttünk álló néhány évben. A két komáromi üzem tervezett gyártókapacitását figyelembe véve az is elmondható, hogy Magyarország nagyon fontos szerepet kap majd az SK Innovation stratégiájának megvalósításában.

A hírrel kapcsolatban ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy az SK Innovation szóvivője felvázolt egy másik lehetőséget, amelynek értelmében a vállalat fontolóra vette azt is, hogy egy másik európai országban épít majd fel egy 6 GWh éves kapacitású akkumulátorgyárat.

Akkumulátorgyártó nagyhatalom lesz Magyarország

Nem lehet oka a panaszra Magyarországnak, sorra hozzák beruházásaikat az ázsiai akkumulátorgyártók hazánkba, legutóbb a dél-koreai Inzi Controls jelentette be, hogy 14,8 milliárd forintból épít gyárat. Nagyságrendekkel nagyobb beruházást valósít meg a Samsung SDI, amely mintegy 390 milliárd forintból bővíti gödi akkumulátorgyárát, 1200 új munkahelyet teremtve ezzel. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy Miskolc déli ipari parkjában építi fel első európai gyárát az akkumulátorok gyártására szakosodott japán GS Yuasa, az üzem alapkövét 2018 márciusban helyezték el.

Az ázsiai akkumulátorgyártók megjelenése nem véletlen, a szigorodó károsanyag-kibocsátási előírások miatt az európai autógyártók sorra jelentik be, hogy a következő években rengeteg új, részben vagy teljesen elektromos autót dobnak majd piacra, ugyanakkor a gyártáshoz szükséges akkumulátorkapacitással nem rendelkeznek. Éppen ezért a hajtáslánc egyik legfontosabb elemét, az akkumulátort kénytelenek ázsiai cégektől beszerezni, akik a várható keresletnövekedésre reagálva sorra jelennek meg a régióban.



Természetesen a kialakult helyzeten szeretnének változtatni az európai autógyártók, akik (megkésve) egymás után jelentik be, hogy saját akkumulátorgyártásba kezdenek. Nem csak az autógyártók lépnének, hanem azok az országok is, ahol nemzetgazdasági jelentőségű az autóipar. Ilyen Németország és Franciaország is, amely már régóta tervezi a közös akkumulátorgyártást egy konzorcium keretében.



Az egykori Tesla-felsővezetők által alapított Northvolt Svédországban és Finnországban indítaná be az akkumulátorok gyártását. Igaz, erre is még viszonylag sokat kell várni, az évi 16 GWh akkumulátorkapacitás előállítására alkalmas üzemben ugyanis csak 2023 végén, 2024 elején indulhat meg a termelés.

Címlapkép forrása: MTI/Krizsán Csaba