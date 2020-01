Új intézkedéseket sürget a Költségvetési Tanács

A növekedés extenzív tartalékai kimerültek, ezért indokolt meghozni azokat a termelékenységet, gazdasági hatékonyságot javító intézkedéseket, amelyek révén nemcsak 2020-ban, hanem középtávon is fenntartható az Európai Unió átlagát meghaladó gazdasági növekedés - állapította meg a Költségvetési Tanács (KT), amely Kovács Árpád elnök vezetésével, a testület tagjainak - Domokos Lászlónak, az ÁSZ elnökének és Matolcsy Györgynek, az MNB elnökének - részvételével csütörtökön megtartotta idei első ülését.

A KT-nak az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a tanács úgy ítélte meg, hogy az idei költségvetés az EU átlagát jóval meghaladó gazdasági növekedésre épül. Az államháztartás működésének pénzügyi feltételei biztosítottak.

A GDP-arányos államadósság csökkenését nemcsak a gazdasági növekedés prognosztizált magas mértéke alapozza meg, hanem - a tartalékok figyelembevételével - az államháztartás kiadási és bevételi oldalának egyensúlya is. Kedvező a költségvetési kiadásoknak a - gazdasági növekedést nem szűkítő területeken történő - visszafogására, valamint - az elmúlt évek sikeres hatékonyságjavulást hozó intézkedéseinek újabb eredményeként - a bevételek növelésére irányuló szándék.

Ugyanakkor az is látszik, hogy a növekedés extenzív tartalékai kimerültek, s indokolt meghozni azokat a termelékenységet, gazdasági hatékonyságot javító intézkedéseket,

amelyek révén nemcsak 2020-ban, hanem középtávon is fenntartható - az Unió átlagát meghaladó - gazdasági növekedés.

A Költségvetési Tanács ugyancsak megtárgyalta és elfogadta a 2020. évi feladattervét, s benne a tervezett kutatások irányultságát, főbb területeit is. Ezekben is érvényesül a KT törekvése, amely szerint az éves költségvetési egyensúly és stabilitás feltételei mellett megfelelő figyelmet kell kapniuk a gazdasági-társadalmi fejlődés, valamint a természeti környezet közép- és hosszabb távú fenntarthatósága tényezőinek, trendjeinek és súlyponti területeinek, annak érdekében, hogy ezek is tükröződjenek a tanács véleményeiben, határozataiban - tette hozzá a Költségvetési Tanács.

Címlapkép forrása: MTI/Kovács Attila