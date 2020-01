Nagy dobás a szentgotthárdi Opel-gyártól: magyar motor kerül Opel, Peugeot és Citroen modellekbe

A szentgotthárdi Opel-gyárban új fejezetéhez érkezett a motorgyártás, megkezdődött ugyanis a PSA fejlesztésű három hengeres, benzines turbómotorok előállítása. Az ehhez szükséges, több mint 12 milliárd forintos beruházásra nagy szükség volt, hiszen az elmúlt években jelentős visszaesés következett be a hazai üzem termelésében.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, megkezdődött a szentgotthárdi Opel-gyárban a PSA fejlesztésű három hengeres, benzines turbómotorok előállítása.

A termelés egy 38 millió eurós - több mint 12 milliárd forintos - beruházásnak köszönhetően kezdték meg, ami azt is jelzi, hogy a francia tulajdonos hosszú távon számít a szentgotthárdi gyár dolgozóinak munkájára

– jelentette ki Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára az eseményen. Az államtitkár kijelentette, szerény mértékben a magyar kormány is hozzájárult a beruházáshoz és a jövőben is támogatni kívánja a tulajdonos minden törekvését, amely további fejlesztésekre irányul.

Yann Vincent, a PSA Group alelnöke köszöntőjében kiemelte, az új PureTech háromhengeres turbó motorok sorozatgyártásának megkezdése fontos lépés a PSA cégcsoport életében, sokat várnak Szentgotthárdon készülő motoroktól, amelyeknek kategóriájukban piacvezető szerepet szánnak. A fejlesztéseknek azonban napjainkban a technológiai fejlődés és a hatékonyság növelése mellett a költségek csökkentését is szolgálniuk kell - mondta, majd hozzátette, hogy 700 euróval kívánják csökkenteni minden egyes PSA által gyártott jármű előállítási költségét. Elmondta azt is, hogy 2019-től költségcsökkentés miatt nem hoznak be kínai gyártású motorokat, bíznak az Opel-gyárakban végrehajtott fejlesztések sikerességében.

Kiemelte, hogy Szentgotthárdon komoly tapasztalatokkal rendelkeznek a motorgyártás területén, az évi 350 ezer darabos gyártási kapacitás pedig azt jelenti, hogy terveik szerint a Rába-parti városban készült motorokat számos, a PSA által gyártottOpel, Peugeot és Citroen modellbe építik majd be.

A világban tapasztalható sokasodó kihívások már 2018-ban is kedvezőtlen hatással voltak az Opelre, a márka mintegy 1 millió autót értékesített globálisan, amely durván 7 százalékos visszaesést jelentett 2017-hez képest. Az eladások csökkenése egyben azt is jelentette, hogy kevesebb autómotorra volt szükség 2018-ban, ez pedig a szentgotthárdi motorgyár működésére is kedvezőtlen hatással volt.

MÍG 2016-BAN CSAKNEM 630 EZER MOTOR KÉSZÜLT EL AZ ÜZEMBEN, ADDIG A TERMELÉS 2018 VÉGÉRE 313 EZERRE CSÖKKENT.

A visszaesés éves viszonylatban is hatalmas volt, 2017-ben ugyanis még 486 ezer motort gyártottak Szentgotthárdon. Érdemes azt is elmondani, hogy a végleges 2019-es számok még nem állnak rendelkezésre, ugyanakkor az Opel idei eladásait látva aligha számíthatunk arra, hogy érdemben bővült a motorgyártás a hazai üzemben.

Ezért is kifejezetten jó hír, hogy az új turbómotoroknak, amelyek 100 és 130 lóerős kivitelben készülnek majd, fontos szerepet szánnak a PSA csoporton belül. Annak köszönhetően ugyanis, hogy több márkában megjelenhetnek majd az erőforrások, elérhetővé válhat a termelési kapacitás maximuma, az évi 350 ezer motor előállítása.

AZ ÚJ TERMÉK GYÁRTÁSA AZÉRT IS FONTOS, MERT NÉMETORSZÁGBAN ÉS LENGYELORSZÁGBAN JELENLEG ÁTSZERVEZÉSEK ZAJLANAK A PSA TULAJDONÁBAN LÉVŐ OPEL ÜZEMEKBEN, DE A JELEK SZERINT A SZENTGOTTHÁRDI GYÁRBAN ÚJABB LEÉPÍTÉSTŐL egyelőre NEM KELL TARTANI.

A vállalat dolgozói létszáma egyébként az elmúlt három év alatt kétszáz-kétszázötven fővel mostanra 1000 fő alá csökkent. A korábbi gyakorlatnak megfelelően zömében a kölcsönzött munkaerőtől váltak meg, saját szakembereiket igyekeztek megtartani.

Mindehhez sajnos muszáj azt is hozzátenni, hogy bár rövidtávon pozitív hír, hogy az új erőforrásoknak köszönhetően növekedhet a termelés volumene és sikerülhet megőrizni a munkahelyeket, viszont olyan termékek előállítása fog folyni, amelyek irántvárhatóanfolyamatosan csökkenhet a kereslet közép-és hosszút távon.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Opel Szentgotthárd Kft. által közzétett éves beszámolóból kiderült, a társaság árbevétele alig haladta meg a 119 millió eurót 2018-ban, amely mintegy 20 százalékos visszaesést jelentett év/év alapon.

A VÁLLALAT RÁADÁSUL MINTEGY 2,2 MILLIÓ EURÓS ÜZEMI EREDMÉNNYEL ZÁRTA 2018-AT, AMELY TÖBB MINT 87 SZÁZALÉKOS CSÖKKENÉST JELENTETT 2017-HEZ KÉPEST. EZ EGYBEN AZt IS JELENTETTE, HOGY AZ OPEL SZENTGOTTHÁRD KFT. ÜZEMI MARZSA ÖSSZEOMLOTT: A 2017-ES 11,9 SZÁZALÉKRÓL EGÉSZEN 1,9 SZÁZALÉKRA ZUHANT.

El kell mondani azt is, hogy az üzemi eredmény, illetve a profitabilitás tekintetében a vállalat alulmúlta a 2008-as pénzügyi világválság, valamint a 2011-es európai adósságválság utáni időszak gyenge teljesítményeit is.

A vállalat adózás előtti eredménye 2,2 millió euró volt 2018-ban, amely közel 88 százalékos csökkenést jelentett 2017-hez képest. Az adózott eredmény 1,9 millió euróra zsugorodott 2018-ban, amely több mint 89 százalékos csökkenést jelentett év/év alapon.

