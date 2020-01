Magyar Lízingszövetség: alacsonyabb sebességre kapcsolhat az autópiac

Bár a múlt évet újabb jelentős növekedéssel zárta a magyar újautó-piac, az idei évben megtorpanásra lehet számítani. A lízing továbbra is kulcsszerepet kap a piacon, de a finanszírozásban is lassabb lehet a bővülés.

Közel 158 ezer új autó kelt el a magyar piacon 2019-ben, ez 16 százalékos növekedést jelent éves összevetésben, a 2017-es 116 ezres eladásokhoz képest pedig több mint 35 százalékos emelkedésnek felel meg. Vagyis a magyar újautó-piac újabb évet zárt jelentős növekedéssel. Az új kisteherautók piacán is számottevő volt a növekedés: több mint 26 ezret adtak el belőlük, ez több mint 15 százalékos pluszt jelent éves szinten. Az idei évben ugyanakkor már megtorpanhat az utóbbi években látható folyamatos növekedés a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének (MGE) 2020-ra vonatkozó előrejelzése alapján. Erdélyi Péter, az MGE elnöke szerint az idén 155 ezer új autót és 26 ezer kisteherautót adhatnak el az idén, ami mindkét kategóriánál stagnálást jelentene. A használt gépkocsik piacának bővülése 2019-ben megállt, a 156,5 ezres tavalyi darabszám éves összevetésben 2 százalékos visszaesést jelent. A járműpiacon az eddigiekhez hasonlóan továbbra is kulcsfontosságú szerepe lesz a lízingcégeknek: az új személyautóknál 10-ből 4 darabot lízingkonstrukció segítségével adnak el a kereskedők. Arról nem beszélve, hogy a kis- és nagyhaszongépjárműveknél még jelentősebb a lízing aránya. A Lízingszövetség az autópiaci szakértőkhöz hasonlóan óvatosan tekint a 2020-as évre, a korábbi évek két számjegyű növekedéséhez képest visszafogottabb növekedésre számít a járműfinanszírozásban. (Ehhez hozzá tartozik, hogy míg a korábbi években a növekedés elsősorban a magánszemélyek finanszírozásában volt tapasztalható, addig 2019-ben a céges vásárlások és lízingügyeletek száma nőtt nagyobb mértékben, meghaladva a piac általános bővülését is.) A Lízingszövetség 2020-ra azzal számol, hogy akár a finanszírozott összeg akár a darabszámok stagnálása esetén is növekedni fog. A személygépkocsik árának emelkedésével tovább nőhet ugyanis a lízing jelentősége: vélhetően többen fognak élni ezzel a lehetőséggel, hogy saját forrásaikat kiegészítsék, másrészt az egy ügyletre eső kihelyezés is magasabb lesz.

