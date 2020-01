Több milliárd dollárt érne Bloombergnek, ha Trump távozna a Fehér Házból

MTI Cikk mentése Megosztás

Michael Bloomberg akár egymilliárd dollárt is áldozna saját pénzéből arra, hogy az Egyesült Államok elnöke legyen. Ezt az eshetőséget a sokszoros milliárdos egy szombati texasi kampányrendezvényen jelentette be. Vasárnap újságíróknak tovább emelte a tétet: mint mondta, vagyonának nagyon nagy részét is hajlandó arra költeni, hogy többé ne Donald Trump legyen az Egyesült Államok elnöke. Bloomberg vagyonát a Forbes magazin 58,4 milliárd dollárra becsüli.