Őrületes számokat tett közzé a győri Audi: soha nem gyártottak még ennyi autót Magyarországon

Az Audi Hungaria a számos kihívás ellenére kiemelkedő termelési eredménnyel zárta a 2019-es évet. A Q3 és a Q3 Sportback népszerűségének köszönhetően Győrben több jármű gördült le a gyártószalagról, mint korábban bármikor. Közben a motorgyártás is nagy lendülettel folyt, a belsőégésű motorok mellett a sorozatgyártás megkezdése után egy évvel már több mint 90 000 e-motort állítottak elő a hazai üzemben.

Tavaly a győri Audi-gyár 1 968 742 motort, köztük 1 370 316 benzin-, 508 059 dízel, valamint 90 367 elektromos motort gyártott. Ez egyben azt is jelentette, hogy a 2018-as darabszámmal közel megegyező motort állítottak elő Győrben. Ugyanakkor azt is észre kell venni, hogy a teljes darabszámon belül közel 5 százalékos részarányt tettek már ki az elektromotorok, amelyek jóval egyszerűbb, olcsóbb berendezések a belsőégésű motorokhoz képest. Arról, hogy az elektromobilitás és a digitalizáció irányába történő elmozdulás milyen és mekkora mértékű kihívások elé állítja a vállalatot, az alábbi cikkünkben írtunk részletesen:

A motorgyártás darabszámai egyébként az alábbiak szerint alakultak: a vállalat 99 789 háromhengeres- és 983 893 négyhengeres Otto-motort gyártott, köztük a 2,0 literes négyhengeres benzinmotort, amelyet az „Év Nemzetközi Motorjának“ választottak. Emellett az Audi Hungariánál 331 727 négyhengeres dízelmotor készült. A legendás öthengeres Otto-motorból az elmúlt évben 14 927 darabot gyártottak. A hathengeres motorokból 267 105 Otto- és 168 996 dízel, továbbá 11 938 nyolc- és tízhengeres motor készült az Audi Hungariánál. 2018 óta a vállalat elektromos motorokat is gyárt, arányuk jelentősen nőtt az elmúlt évben. Összesen 90 367 e-motor készült Győrben 2019-ben.

A járműgyártásban a vállalat az eddigi legmagasabb gyártási volument érte el, 2019-ben összesen 164 817 Audi-modell gördült le a gyártószalagról.

Az Audi Q3 volt a legmagasabb darabszámban gyártott modell, amelyből 120 230 készült. Az Audi TT modellekből 11 791 Coupé-t és 3 208 Roadstert gyártott az Audi Hungaria. 2019-ben 7 302 Audi A3 Cabriolet hagyta el a gyártócsarnokot, valamint 6 986 A3 Limousine, amelyet március óta Ingolstadttal közösen gyárt a vállalat. Az Audi Q3 Sportback sorozatgyártását nyáron kezdte meg a vállalat, év végéig 15 300 darab készült a legújabb győri modellből.

Tavalyi elemzésünkben mi is felhívtuk az olvasók figyelmét két dologra:

A személyautók gyártása új lendületet vett Győrben az Audi Q3 és a Q3 Sportback megjelenésével. 2018-bn kereken 100 ezer autó gördült le a gyártósorról, amely elmaradt a 2017-ben produkált 105 941 darabos gyártástól is. Annak köszönhetően viszont, hogy a vásárlók körében nagyon népszerű az SUV-szegmens, ahol a Q3 és a Q3 Sportback is versenyez, érdemben növekedhet a gyártási darabszám. A győri üzem névleges éves kapacitása 160 ezer darab autó, hallottunk olyan várakozást is nem hivatalos forrásból, amely szerint a termelés ezt az értéket megközelítheti 2019-ben.

A most közölt hivatalos, 164 817 darabos gyártási darabszám bizonyítja, hogy nem voltak alaptalanok a piaci pletykák. Egyben nagyon jó hír is, hogy az új modelleknek köszönhetően sikerült a győri Audi-gyár névleges, éves gyártókapacitását meghaladó autót előállítani. Ahogy arról egy másik elemzésünkben részletesen írtunk, általános jelenséggé vált az autóiparban, hogy a nagy autógyártók a hatékonyság jegyében a drága nyugat-európai üzemeikben visszafogják a termelést és igyekeznek a jóval olcsóbban gyártó kelet-közép-európai üzemeikben kihasználni a rendelkezésre álló gyártókapacitásaikat. Ezt a stratégiát láthatjuk most Győrben is, amelynek eredményeként soha nem látott darabszámú Audi készülhetett Magyarországon.

Mindezzel kapcsolatban Alfons Dintner, az Audi Hungaria Zrt. igazgatóságának elnöke kijelentette:

Nagyon büszke vagyok a vállalat teljesítményére, és ezúton is szeretnék ezért köszönetet mondani munkatársainknak. Ismét bebizonyítottuk, hogy az Audi Hungaria nagyszerű teljesítményre képes. A digitalizáció, elektromobilitás és fenntarthatóság fémjelezte átalakulási folyamat számos kihívás elé állít minket. A jövőre vonatkozóan prioritásunk, hogy tovább növeljük termelékenységünket, amellyel erősítjük versenyképességünket. Ezzel a jövőben is biztos munkahelyeket tudunk nyújtani munkatársainknak.

Címlapkép forrása: MTI/ Krizsán Csaba