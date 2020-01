Ráharapott a piac az új magyar kötvényre

Az eredetileg tervezett 60 helyett 79 milliárd forint értékben adott el kötvényeket csütörtökön az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) úgy, hogy mindhárom futamidő esetében terv feletti volt az értékesítés. A leginkább figyelt új húszéves kötvényre is erős volt a kereslet, így kétmilliárddal több mint el, mint tervezték.

Öt-, tíz- és húszéves kötvényeket értékesített csütörtök délelőtt az ÁKK, a három papírból összesen 60 milliárd forint volt a meghirdetett mennyiség, aminél végül lényegesen több fogyott el. Az ötéves kötvények esetében a 25 milliárdnyi kínálatra a befektetők 53,9 milliárdnyi ajánlatot nyújtottak be, így az ÁKK kényelmesen tudta 32 milliárdra emelni az elfogadott mennyiséget. Az aukción kialakult 1,2%-os átlaghozam minimálisan, 2 bázisponttal haladta meg a két héttel korábbit.

Tízéves kötvényből eredetileg 20 milliárd forint volt a megcélzott mennyiség, végül a 62,9 milliárdnyi érdeklődést látva az adósságkezelő 30 milliárdra emelte az elfogadott mennyiséget. A hozamban itt sem láttunk nagy változást, a 2,06 százalékos átlagos érték egyetlen bázisponttal volt alacsonyabb a legutóbbi értékesítés adatánál.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 01. 15. Ilyen sem volt még: holnap újabb nagy lépést tesz Magyarország

Az új húszéves kötvényt első ízben értékesítette ma az ÁKK, a jelenleg leghosszabb forintpapírból 15 milliárdnyi volt a felkínált mennyiség. Ez kedvező piaci fogadtatásra talált, 31,8 milliárd forint értékben adtak be ajánlatot a befektetők, így végül 17 milliárdot el is fogadott az adósságkezelő. Az átlaghozam 3,01 százalék lett.A 20 éves papír a második aukciótól kerül majd be a referenciakötvények közé.

Mostantól az új 2041-es lejáratú papírból a tervek szerint kéthavonta lesz aukció, az adósságkezelő finanszírozási terve alapján a legközelebbi kötvényaukción két hét múlva 3, 5 és 10 éves papírokra várnak ajánlatokat.

Kapcsolódó cikkünk 2019. 12. 16. Letaszíthatatlan a trónról a szuperállampapír, de jövőre is nagy dobásokkal készül az ÁKK

Az ÁKK január 1-jével bevezetett egy új hosszú államkötvény indexet HMAX néven, amely a 3 évnél hosszabb futamidejű államkötvényeket tartalmazza, így február elejétől a 20 éves államkötvényt is. Ez várakozásaink szerint növeli az indexkövető befektetők (pl. nyugdíjpénztárak) által támasztott hosszú futamidejű állampapírok iránti keresletet. Az adósságkezelő stratégiai céljaival összhangban a 20 éves kötvény hozzájárul a hosszú futamidejű intézményi befektetések még hatékonyabb kezeléséhez, valamint az adósság-portfolió átlagos hátralévő futamidejének hosszításában is nagy szerepet játszhat - olvasható az új kötvény kibocsátása kapcsán kiadott közleményben.