Új korszakot nyit az Ionity: látványosan drágul az elektromos autók töltése Magyarországon

Fontos hírrel szolgált az elektromos autósoknak az Ionity: új elszámolási rendszert vezet be január 31-től a töltőpontjain. Ez a gyakorlatban azt jelenti majd, hogy az eddigi fix díj helyett 280 forintot kell fizetni 1 kWh energiáért cserébe azoknak, akik igénybe veszik a vállalat ultragyors töltőit Magyarországon.

A BMW, a Daimler, a Volkswagen csoport és a Ford projektcégének, az Ionitynek a létrehozását döntően két dolog indokolta annak idején:

Az összefogásban résztvevő szereplők felismerték, hogy az elektromos autózásban meghirdetett modelloffenzívájuk csak akkor lehet sikeres hosszútávon, hogyha érdemben részt vesznek a szükséges töltőinfrastruktúra kiépítésében. Ehhez pedig elengedhetetlen volt az is, hogy megteremtsék az elektromos autósok számára a villámtöltés lehetőségét a főbb európai közlekedési folyosók mentén. Az autógyártóknak rá kellett döbbenniük arra is, hogy egyszerűen versenyhátrányba kerültek a Teslával és a japánokkal szemben Európában. Előbbi vállalat ugyanis gőzerővel telepítette Supercharger töltőállomásait, míg utóbbiak CHAdeMO szabványos villámtöltői gombamód szaporodtak a kontinensen.

Viharos gyorsasággal meg is kezdődött a közös munka, amelynek eredményeként a korábban tervezett 400 darab ultragyors, 350 kW teljesítményű CCS (Combined Charging System) villámtöltőből 203 el is készült mostanra, 52 pedig építési alatt van. Magyarországon is üzemel már 3 Ionity töltőállomás: az M1-es autópálya mellett Bábolna közelében, illetve az M7-es autópálya mellett Kajászónál és Balatonkeresztúron.

Ezért a magyar elektromos autósok számára is kiemelten fontos az Ionity bejelentése, amely szerint január 31-től új árazást vezetnek be.

Az új elszámolás igazságosabb, de jóval drágább lesz

Az Ionity tájékoztatása szerint felhagynak az eddigi gyakorlattal és nem 8 euróba (durván 2 680 forint) fog kerülni minden egyes megkezdett töltés, függetlenül az igénybe vett energia mennyiségétől, hanem átállnak kWh alapú elszámolásra - áll a Handelsblatt beszámolójában.

Az új rendszerben 0,79 euróba (Magyarországon 280 forintba) fog kerülni 1 kWh energia, amelyet az elektromos autósok az Ionity rendszerén keresztül vételeznek.



Ez az új elszámolás jóval drágább, ugyanakkor igazságosabb is lesz, hiszen eddig a kisebb teljesítményű akkumulátorral rendelkező elektromos autósoknak is ugyan annyit kellett fizetni, mint azoknak, akik nagyobb akkumulátorral szerelt járműveiket töltötték fel ugyanazon a helyen.

Érdemes egy kicsit eljátszani a számokkal is a mostani új árazás kapcsán: az elektromos autók többsége 14-25 kWh-t fogyaszt 100 kilométeren. Ez a gyakorlatban (a 280 forint/kWh-val számolva) 3 920 – 7 000 forint energiaköltséget jelent 100 kilométerre vetítve, vagyis durván ekkora összegből autózhatunk 100 kilométert.

Ezek a számok sokak számára mellbevágóak lehetnek, különösen azoknak, akik az ingyenes töltéshez, az Ionity esetében pedig a kedvezményes bevezetési időszak árazásához szoktak.



Meg kell érteni viszont azt, hogy az ingyenes, adott estben kedvezményes töltés üzleti szempontból nem fenntartható, hiszen minden vállalat abban érdekelt, hogy megtérüljön az adott beruházása. Magyarországon is a problémát éppen az jelentette korábban, hogy az egyes szereplők nem helyezték üzleti alapokra az elektromos töltést és ingyen adták az energiát az autósoknak. Ennek hatására ugyanis nem voltak kellően motiváltak abban, hogy érdemben fejlesszék töltőinfrastruktúrájukat, amely nagy mértékben megnehezítette, lassította az ország átjárását elektromos autóval.



Véleményünk szerint ez a hír azért is pozitív, mert azt sugallja, hogy az összefogásban részt vevő szereplők most már úgy látják, hogy van akkora kereslet az általuk kínált szolgáltatásra, hogy azért bátran kérhetnek jóval magasabb árat is.