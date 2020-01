Terítékre került a hálapénz

Rendesen felkavarta a Magyar Orvosi Kamara az állóvizet a múlt heti javaslataival, amivel az egészségügyi béreket rendezné és büntethetővé tenné a hálapénz gyakorlatát. Mostanra ugyanis az egészségügyi vezetés és az érdekképviseletek is megszólaltak a témában.

A Magyar Orvosi Kamara múlt héten tette le az asztalra saját javaslatát, melyben az egyszeri komoly béremelés mellett érvelt. Emellett kiemelték, hogy a paraszolvencia súlyosan káros jelenség a magyar társadalomban. A MOK javaslatának része hogy a bértábla teljesülésével a hálapénz adását és elfogadását a büntető törvénykönyvben szankcionálja a jogalkotó.

Hálapénz

Kincses Gyula, a MOK elnöke a hétfői Világgazdaságban megjelent interjújában úgy fogalmazott, hogy "meg akarjuk ezt a problémát oldani, mert hálapénzt adni és kapni nem tisztességes, nem jó és hihetetlen torzításokat, illetve károkat okoz". "Ebből a legkisebb, hogy adómentes, feketejövedelemként jelenik meg az orvosok zsebében, és hogy a lakosságnak is óriási anyagi teher. Viszont az is látszik, hogy az ellátórendszer szerkezetére gyakorolt hatása is jelentős, például a várólistákra is kihat" - mondta.

Mi hiszünk benne, hogy tisztességes viszonyok között létezik hálapénzmentes egészségügyi ellátás, de ezt orvosi és szakdologzói béremelés nélkül nem lehet megoldani

- húzta alá a kamara első embere, majd azt is megjegyezte: nem egy elhúzott többlépcsős béremelés kell, mert annak nincs meg az a társadalmi hatása, hogy elmondhassuk, hogy az egészségügy végre kiemelt ágazat lett. "Ha nincs meg a D-nap érzés, akkor nem fog menni" - mondta Kincses, aki szerint kell hozzá kormányzati kampány és akarat.

A javaslattal sikerült megszólítani az egészségügyi ágazat szereplőit. Horváth Ildikó, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában azt nyilatkozta, hogy először nem a minisztériumnak, hanem az orvosoknak kellene egyetérteniük a hálapénz kriminalizálásában. Horváth Ildikó hozzátette: rendkívül fontos ezzel kapcsolatban leszögezni, hogy a minisztérium álláspontja szerint az orvostársadalomnak kellene eldöntenie, hogy pontosan mivel járna a hálapénz kriminalizálása. A MOK úgy fogalmazott javaslatában, hogy a hálapénzt a beteg és az orvos számára is kriminalizálni kell, de nem fejtették ki, hogy mit értenek ezalatt: pénzbüntetést vagy netalán börtönbe akarják küldeni az orvosokat és a betegeket - mondta az államtitkár. A minisztérium érdemesnek fogja látni a tárgyalást a javaslatról, amint az orvostársadalomban van egy világosan megfogalmazott, széles egyetértéssel támogatott vélemény a témában - hangsúlyozta.

Cser Ágnes, a Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének (MSZ EDDSZ) elnöke szombaton az M1 reggeli műsorában azt mondta, hogy etikátlan és igazságtalan az orvoskamara javaslata, amely szerint büntetni kellene a paraszolvenciát. Cser Ágnes szerint a büntetés megrontaná a beteg orvos közötti bizalmi kapcsolatot, ami nélkülözhetetlen, ahhoz, hogy tisztességes gyógyító munka folyjon.

Béremelés

Az államtitkár és a szakszervezeti vezető is kifejtette véleményét a MOK béremelési javaslatáról. Horváth Ildikó szerint a MOK becsatlakozhat azon béremelési egyeztetésekbe, amely által a szakdolgozói béremelés is megtörtént.

Cser Ágnes pedig úgy vélekedett, hogy a hálapénz kivezetéséhez a fokozatosan megemelt orvosi bérre szükség van, de azzal nem ért egyet, hogy egylépcsőben emeljék meg az orvosok bérét, mert ez „összedöntené” az országot. Társadalmi értelemben igazságtalan, hogy egyetlen foglalkozási csoport olyan bérfejlesztésben részesüljön, amilyenben a többi nem. Tehát az orvos-beteg kapcsolatba ma nem fér bele egy büntethetőség, illetve később sem. Ehhez oktatási és képzési tanfolyamok, társadalmi viták, beszélgetések szükségesek, ahhoz, hogy a 70 év örökségét a tudat szintjén ki tudjuk vezetni - fejtette ki.

Érdemes kiemelni, hogy az ágazat bértárgyalásain hivatalosan a főtárgyaló a Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (MSZ EDDSZ), mint az egészségügyi ágazat reprezentatív szakszervezete.