Brexit: megkapta az első ütéseket Johnson, ami a kinti magyaroknak is fontos

Hétfőn három helyen is leszavazta a brit felsőház (Lordok Háza) a Boris Johnson kormányfő által az alsóházon már átvitt Brexit-törvényt, így megkapta az első három szimbolikus ütését a miniszterelnök.

Az egyik ezek közül a kint élő magyar állampolgároknak is fontos, mert ha a Lordok Háza akarata érvényesül (nem biztos), akkor nem kell 2021. június 30-ig regisztrálniuk a Belügyminisztériumnál azért, hogy a Brexit után is az Egyesült Királyságban maradhassanak tartózkodási engedéllyel, hanem automatikusan járna ez a jog uniós állampolgárként nekik és erről egy kinyomtatott dokumentumot is kaphatnak – írja a BBC.

A Lordok Háza által 270-229 arányban megszavazott javaslat tehát

azt jelenti, hogy ha valaki elmulasztja a határidőt a regisztrálásra, az is maradhatna az Egyesült Királyságban, papírt is kapna róla és így elkerülhető lenne az esetleges későbbi kriminalizálásuk és kitelepítésük.

A brit kormányfő hivatala régóta azt szorgalmazza, hogy ne kapjanak az uniós állampolgárok automatikusan jogot a tartózkodásra a Brexit után, hanem regisztrálniuk kelljen a belügyi tárcánál (már 80 ezer magyar meg is tette ezt, összesen pedig 2,7 millió uniós állampolgár, közülük pedig 2,5 millióan már meg is kapták a letelepedett jogi státuszt, azaz tartósan dolgozhatnak és élhetnek kint). A kormányfő hivatala azt szeretné, hogy ha valaki elmulasztja a határidőt a regisztrációra, akkor az egy digitális kódot kaphasson, amellyel igazolni tudja a tartózkodási jogát.

Múlt héten egyébként a brit hatóságok azt a jelzést küldték az Európai Parlament Brexit-ügyi koordinátorának, hogy humánusan igyekeznek eljárni azokkal szemben, akik 2021. június végéig mégsem regisztrálnak, azaz nem lesznek automatikus kitoloncolások.

A Lordok Háza hétfőn egyébként két másik témában is leszavazta (módosította) az alsóház felől érkezett Brexit-törvényt, mégpedig olyan területeken, hogy megvonták a miniszterek jogát arra, hogy az Európai Bíróság által hozott ítéleteket figyelmen kívül hagyják, illetve ugyanezt tehessék a brit bíróságok.

A Lordok Háza lépései után a Brexit-törvény visszakerül az alsóház elé, ahol Boris Johnson pártjának kényelmes, 80 fős többsége van, így elvileg újra visszaírhatják a fenti passzusokat a szövegbe. Törvény viszont csak akkor lesz a szövegből, ha mindkét ház azonos szöveget fogad el, így tehát a „pingpongozás” folytatódhat. Lényeges, hogy a Lordok Házában nincs meg Johnsonék pártjának többsége, ez tehát akár komolyabb szembenállást is hozhat a következő napokban.