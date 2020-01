Mégis február elejére várható a döntés a Fideszről a Néppártban

Donald Tusk európai néppárti elnök ugyanis hétfő kora este azt posztolta ki a Twitterére, hogy a három bölccsel való személyes találkozó után a február 3-4-i néppárti tanácskozáson konzultál majd a néppárt vezetésével és utána mondja majd el a személyes értékelését a jelentésről és a Fideszről.

I have just ended my meeting with the Evaluation Committee (Herman Van Rompuy, Wolfgang Schüssel and Hans-Gert Pöttering) on Fidesz and I will present my assessment of the report after my consultations with party leaders at the upcoming EPP Political Assembly. pic.twitter.com/Ne2nFcL6AM