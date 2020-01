Elárulta az EKB, mire készül idén

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Várhatóan az év végéig befejeződik az Európai Központi Bank (EKB) stratégiai felülvizsgálata, mely hatással lehet a jegybank jövőbeli monetáris politikájára is – jelentette be az EKB csütörtökön. Azt is elárulták, milyen területeken gondolkodnak reformokon, mit változtatnának az eddigi gyakorlaton.