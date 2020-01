Jön a nagy esemény, ami még az amerikai egészségügyet is felforgatja

A novemberi amerikai elnökválasztásig fennmaradhat az egészségbiztosítás, valamint a gyógyszerárazás körüli politikai zaj. Az egészségügyi szektor azonban ennél a két alágazatnál lényegesen szélesebb befektetési palettát kínál, éppen emiatt lehetnek még vonzó sztorik ezen a területen – vélekednek a Fidelity Global alapkezelő szakemberei, akik legutóbbi elemzésükben azt a kérdést járták körül, hogy az elnökválasztás és az addig tartó politikai csatározás milyen lehetséges következményekkel járhat az amerikai egészségügy számára.

Az amerikai elnökválasztási csata részben az egészségügyi terepen zajlik. Annak ellenére, hogy a megmérettetés idén novemberben lesz, a politikai adok-kapok és üzengetés ezen a téren már tavaly február óta tart. Mindez nem véletlen, ugyanis

az amerikaiak költik messze a legtöbbet az egészségügyre, a GDP arányában 18%-ot, valamint 2019-re pedig az amerikai választók körében a legfontosabb ügy az egészségügy helyzete lett.

Mi lesz a biztosítókkal?

Bernie Sanders, a Demokrata Párt egyik elnökjelöltje közel egy évvel ezelőtt jelentette be a „Medicare for All” programját, melynek következtében lényegében megszűnnének a magánbiztosítók, bevezetésre kerülne az egybiztosítós rendszer, és végül az egész ágazat óriási árképzési nyomás alá kerülne. A téma 2019-ben végig napirenden volt annak köszönhetően, hogy a másik demokrata aspiráns, Elizabeth Warren szintén hasonló programot ígér. És úgy tűnik, hogy a két politikus a megfelelő helyre tapintott rá, ugyanis az „egészségbiztosítást mindenkinek” üzenet a választók szűk többségének tetszik, főleg a demokraták támogatják. A Fidelity szakemberei azonban arra számítanak, hogy a program népszerűsége csökkenni fog azok után, amikor az emberek felismerik, hogy ezzel le kell mondaniuk az egyéni magánegészségbiztosításukról és magasabb adókkal kell szembenézzenek annak érdekében, hogy az újfajta egészségügyi rendszer finanszírozható legyen.

Ha ugyanis a közvéleménykutatásban résztvevőktől megkérdezték, hogy mennyire támogatnák az egységes egészségbiztosítási programot, miközben számolni kell bizonyos következményekkel, akkor az ellenzők aránya komoly mértékű volt.

2019 őszéig úgy tűnt, Elizabeth Warren esélyesebb a demokraták térfelén zajló versenyben, így nem véletlen, hogy az egészségbiztosítók részvényei alulteljesítőnek számítottak abban az időszakban. Október óta azonban mintha fordulna a kocka Sanders javára, és így a szektor is fellélegzett.

Jajj a gyógyszergyártókra?

Úgy tűnik, hogy a gyógyszerárazásra vonatkozó reformot mindkét oldal, a republikánusok és a demokraták is támogatják. Donald Trump kormánya már régóta napirenden tartja ezt a témát, azonban eddig mérsékelt hatású intézkedések születtek a kabinet részéről. A választásokhoz közeledve azonban ez változhat.

A potenciálisan legnagyobb hatással járó intézkedés a nemzetközi árindex rendszer alkalmazása lenne, melynek célja, hogy az USA-ban kapható gyógyszerek árát a fejlett országok áraihoz igazítsa, ezek ugyanis gyakran 60-70%-kal olcsóbbak, mint a tengerentúlon. Az ilyen konkrét tervek megvalósíthatóságát komoly bizonytalanságok övezik, azonban várhatóan nyomás alá helyezhetik a gyógyszergyártók papírjait.

Vannak még kivételek

Ugyanakkor bőven akadnak egyéb vonzó befektetési lehetőségek. Az MSCI ACWI Global Healthcare Index több mint a felét nagy gyógyszergyártó és biotechnológiai cégek alkotják, ha pedig hozzájuk számoljuk az USA egészségbiztosítóit (vagyis az ún. managed care, szervezett betegellátási ágazatot) is, akkor már az index kétharmadáról beszélünk. Az aktív befektetési stratégiát követő FF Global Healthcare Alap az index összetételétől merőben eltérő pozícionálással is rendelkezhet. Lehetősége van arra, hogy a portfólióba kerülő papírokat a mögöttük meghúzódó vállalkozások minősége, és nem a piaci tőkésítettségük alapján válassza ki. Az orvosi eszközöket gyártó ún. medtech vállalatok, melyek általánosságban jobb minőségűnek részvényeknek számítanak, az alap csaknem egyharmadát teszik ki, holott az indexen belüli arányuk mindössze 23%. Növekedésük jóval láthatóbb, jobb a tőkemegtérülésük és a szabad cash-flow (FCF, Free Cash Flow) konverziójuk, emellett történelmileg előnyösebb tőkeallokációval büszkélkedhetnek. Bár a Fidelity portfólió-menedzserei a managed care ágazat fundamentális adataival nem teljesen elégedettek, a közelmúltban mégis növelték az alap ebben az ágazatban fennálló kitettségét, hogy kihasználhassák azt az ellentmondást, amely az elmúlt időszakban tapasztalt gyengélkedés és a Medicare for All koncepció tényleges bevezetésének alacsony valószínűsége között feszül.

