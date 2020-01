Új időszámítás kezdődik: már lehet állami támogatással Teslát vásárolni Magyarországon

Egy friss megállapodásnak köszönhetően a jövőben lehetőség lesz állami támogatással Teslákat vásárolni Magyarországon. A kedvezmény ugyanakkor nem az összes modelljére vonatkozik majd a gyártónak, kizárólag a bruttó 20 millió forint vételár alatti Tesla Model 3 esetében lesz igénylehető a 1,5 millió forintos hozzájárulás.

Magyarországon eddig nem lehetett állami támogatással Teslákat vásárolni egészen egyszerűen azért, mert az amerikai elektromosautó-gyártó nincs jelen a magyar piacon, illetve nem volt olyan szereplő idehaza, aki teljesítette volna az erre vonatkozó jogszabályi előírást. A törvény ugyanis minimális feltételrendszert szabott, amely előírta a szállítói megállapodást, valamint a bemutatóterem és a garanciális szervizszolgáltatás meglétét. Az állami támogatási rendszer nem fogadta el az egyéni importot a közvetítőkön keresztüli behozatalt, valamint a direkt online megrendeléssel történő vásárlást sem. Az Universal Leasing Kft. honlapján megjelent információk szerint viszont jelentős változás lesz az eddigi gyakorlatban.

A vállalat ugyanis megállapodást kötött az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, amelynek értelmében a náluk vásárolt, minden bruttó 20 millió forint vételár alatti Tesla Model 3 esetében igénybe vehető lesz a 1,5 millió forintos állami támogatás.

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. az a lebonyolító szerv, amelynél pályázni kell az elektromos gépkocsik vásárláshoz elnyerhető 1,5 millió forintos állami támogatásért. Az Universal Leasing Kft. neve sokak számára ismerős lehet, a járműfinanszírozással foglalkozó vállalat látva a Tesla modelljei iránt mutatkozó egyre nagyobb hazai érdeklődést és igényt, saját beruházása keretében bemutatótermet nyitott Budapesten, ahol az érdeklődők kipróbálhatják és meg is vásárolhatják a gyártó összes modelljét.

A bejelentéssel kapcsolatban több kérdést is küldtünk az Universal Leasing Kft. részére, amely már fel is került az IFKA által nyilvántartott regisztrált kereskedők listájára. Így kiderült, hogy annak érdekében, hogy ez a megállapodás megszülethessen, a vállalatnak meg kellett felelnie a pénzügyi átláthatósági és megfelelőségi kritériumoknak, valamint mindenben teljesítenie kellett az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kibocsájtott jogszabályi követelményeket. Továbbá a Tesla-modellek értékesítésével foglalkozó kereskedelmi és pénzügyi munkatársaknak részt kellett venniük az IFKA által tartott oktatásokon.

Megtudtuk azt is, hogy a megállapodás értelmében az Universal Leasingnek rendelkeznie kell szállítói megállapodással, Tesla-specifikus bemutatóteremmel, valamint egy elfogadott garanciális szerviz átadási és átvételi ponttal. Utóbbival kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy nem arról van szó, hogy a vállalat Tesla-szervizt fog építeni és működtetni Budapesten, hiszen erre nincs is lehetősége, mivel a Tesla soha nem köt olyan megállapodást, amelynek keretében más építi fel és üzemelteti a szervizét.

A vállalt honlapján közzétett tájékoztatóból kiderült az is, hogy a 1,5 millió forintos állami támogatásnak köszönhetően 16,86 millió forintért lehet már Tesla Model 3-t vásárolni Magyarországon.

Ezért az összegért egy Model 3 Standard Range Plus verziót kaphatunk, amely egyetlen töltéssel durván 400 kilométer megtételére képes. A nagyobb, durván 560 kilométeres hatótávolságot biztosító Model 3 Long Range változat indulóára 18,49 millió forint állami támogatással.

A bejelentéssel kapcsolatban érdemes elmondani, hogy az Universal Leasing Kft. már hónapok óta lobbizott azért, hogy állami kedvezménnyel kínálhassa a Tesla Model 3-t. Ajlik Csaba, a vállalat ügyvezető igazgatója a korábban vele készített interjú során elmondta, hogy tagjai a Magyar Elektromobilitás Szövetségnek. A szervezet elkötelezett az iránt, hogy a Tesla bekerülhessen az állami támogatási rendszerbe. Éppen ezért a szövetség támogatásával azt szeretnék elérni, hogy azt a nem szokványos megállapodási formát, amely a Tesla és köztük van, elfogadja az illetékes minisztérium.

A folyamataink teljes egészében transzparensek, ami garanciát ad arra, hogy a gépjármű valóban a végfelhasználó felé kerül értékesítésre, valamint az állami támogatásra jogosító tartási kötelezettséget teljesíteni tudja az ügyfél

– jelentette ki korábban.

Természetesen a mostani megállapodással kapcsolatban megkerestük az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. illetékeseit is, akiktől többek között azt szerettük volna megtudni, hogy más cégekkel is folytatnak-e hasonló tárgyalásokat, vannak-e más szereplők is a piacon, akik a szükséges feltételeknek eleget téve szintén szeretnének jogosultságot szerezni arra, hogy állami támogatással értékesíthessenek Tesla-modelleket. Amint kapunk választ a feltett kérdéseinkre, frissítjük a cikkünket.