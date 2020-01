Ezért lehet már állami támogatással Teslát venni Magyarországon

Szandányi Levente Cikk mentése Megosztás

Ma már igénylehető állami támogatás Teslák vásárlásához is Magyarországon. Most megtudtuk azt is, hogy pontosan milyen módosításra volt szükség ehhez a kiírt pályázatban és milyen feltételeket kell teljesítenie annak a kereskedőnek, aki állami támogatással akar idehaza Teslákat árulni.