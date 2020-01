Fidesz a néppárti karanténról: egy centire vagyunk a kilépéstől

A Fidesz egy centire van attól, hogy kilépjen az Európai Néppártból és röviddel azután, hogy Orbán Viktor kormányfő tárgyal a Néppárt vezetőivel, a Fidesz meghozza a döntését, függetlenül attól, hogy a Néppárt hogyan dönt – jelezte a Reuters megkeresésére Novák Katalin a párt alelnöke.

A párt külpolitikai témákért felelős vezetője még azt megelőzően nyilatkozott a hírügynökségnek, hogy Donald Tusk, az Európai Néppárt elnöke ma a néppárti frakciónak felvázolta, hogy hogyan áll a Fidesz néppárti tagságához. Amint azt a Reuters is megtudta és mi is megírtuk, Tusk érvényben tartaná a Fidesz közel egy éve felfüggesztett tagságát, azaz nem is veteti napirendre a kérdést a jövő heti néppárti politikai gyűlésen, hogy ne is lehessen szavazni az ügyben. Ezzel tehát úgy tartanák bent a Fideszt, hogy továbbra is fel lenne függesztve a párt tagsága, de a Fidesz színeiben mandátumot elnyert EP-képviselők szavazhatnak az EP-ben a Néppárt frakciójában.

Ezt a függő helyzetet a jelek szerint nem szeretné tartósan a Fidesz, mert Novák azt mondta a hírügynökségnek, hogy a Fidesz döntésre szeretné vinni a saját tagságának kérdését a Néppártban vagy így, vagy úgy. Novák jelzése szerint készek arra, hogy felhívást intézzenek a Néppárt vezetéséhez az ügyben.

Arra a kérdésre, hogy kész-e a párt egyoldalúan kilépni a pártszövetségből, a bevezetőben már jelzett információt mondta Novák, miszerint

egy centire vannak ettől és majd a kormányfő tárgyalásai után döntenek a kérdésről.

A Fidesz EP-képviselője, Deutsch Tamás is nyilatkozott a hírügynökségnek, aki azt mondta: ha rákényszerítik, akkor a Fidesz ki fog lépni a Néppártból, és egyébként is egyre nagyobb a vonzerő ennek meglépésére, hiszen a néppárt elvesztette a választásokat Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban és Lengyelországban. Úgy fogalmazott, hogy az Európai Néppárt elvesztette az emberek bizalmát, így lépni kell és ezzel arra utalt, hogy erős szövetségesekkel kalkulál a Néppárton kívül.

