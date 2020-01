Fontos autóipari központot bénított meg a koronavírus - Fájdalmas következményekkel számolnak már

A koronavírus váratlan megjelenése újabb kihívást jelent az autóiparnak egy olyan időszakban, amely eddig is hatalmas nehézségeket tartogatott az egyes iparági szereplőknek. A járvány miatt fontos autóipari központ bénult meg hetekre Kínában, de ez csak a kisebbik probléma, abban az esetben ugyanis, ha a koronavírus terjedése felgyorsul, a globális ellátási láncban támadhatnak zavarok és a vártnál nagyobb mértékben zsugorodhat a világ legnagyobb autópiaca.

Az autóipar számára már eddig is hatalmas nehézségeket tartogatott 2020, az ágazat egyes szereplőinek ugyanis olyan fajsúlyos dolgokkal kell megbirkóznia, mint a globális autóeladások várható lassulása, a megrendelések visszaesése, az USA és Kína között kirobbant és mostanáig le nem zárt kereskedelmi háború, a Brexit utáni tárgyalási időszak bizonytalan kimenetele, a szigorodó károsanyag-kibocsátási előírásoknak történő megfelelés, az új belépők egyre erősebb dominanciája és az új technológiákra történő gyorsuló átállás.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az autóipar számos szereplője kénytelen azzal számolni, hogy miközben a bevétele várhatóan stagnál, csökken idén, a költségei magas szinten stabilizálódnak, tovább emelkednek majd. Végső soron pedig a korábbi évekhez képest kevesebb profitot realizálhat 2020-ban.

A koronavírus váratlan megjelenése ezt a kihívásokkal teli működési környezetet ronthatja tovább, főleg akkor, hogyha gyors ütemben terjed Kínában és a világ többi részén. Erre jelen állás szerint jelentős esély van, ugyanis a legfrissebb híradások szerint a Vuhan városában megjelent koronavírussal egyre több ember fertőződik meg világszerte. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy mérsékeltről magas szintűre módosította a tüdőgyulladással járó koronavírus nemzetközi veszélyességét az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és egyre több ország, valamint világcég tesz biztonsági intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzák a vírus további terjedését.

Fontos kiemelni, hogy a koronavírus már eddig is sok iparági szereplőnek okozott kárt, Vuhan ugyanis fontos autóipari központnak számít Kínában, ahol rengeteg autógyártó és beszállító folytat termelést. Ezek a vállalatok viszont a járvány terjedésének megfékezése érdekében kénytelenek most az eredetileg tervezettnél tovább zárva tartani üzemeiket. Ez ugyanakkor a kisebbik rossz, a koronavírus további terjedésnek ugyanis két nagyon súlyos következménye is lehet autóipari szempontból:

Veszélybe kerülhet az ellátási lánc, egy kiemelten fontos időszakban A korábbi várakozásoknál is nagyobb mértékben zuhanhatnak az eladások a világ legnagyobb autópiacán

Fontos autóipari központot bénított meg a koronavírus

Lényeges elmondani, ahogy a marklines.com alábbi ábrája is mutatja, Vuhan kiemelten fontos város autóipari szempontból, ahol olyan vezető autógyártók vannak jelen, mint a General Motors, a PSA csoport, a Nissan, a Honda, a Renault, valamint a kínai Dongfeng, a Geely, a BYD, vagy éppen a SAIC Motor. Természetesen számos nemzetközi és kínai beszállító is képviselteti magát a városban és a régióban. Fontos arról is beszélni, hogy Vuhanban rengeteg olyan gyár működik, amelyben részben, vagy teljesen elektromos autókat, valamint elektromos járművek gyártásánál használt alkatrészeket állítanak elő.

A General Motors a helyi partnerével, a SAIC Motorral közösen működtetett vuhani üzemében mintegy hatezer embernek ad munkát, amely durván a 10 százalékát jelenti az amerikai autógyártó kínai munkavállalóinak. A Renault helyi üzemében, amelynek éves gyártókapacitás 300 ezer autó, közel kétezer ember dolgozik. A vuhani gyár azért is kiemelten fontos a francia autógyártó számára, mert itt készül két rendkívül népszerű modellje, az SUV szegmensben versenyző Kadjar és a Koleos, amelyek jelentős hányadát adják a Renault kínai értékesítésének.

A PSA évek óta nagyon gyengén teljesít a világ legnagyobb autópiacán, a franciák eladásai 55 százalékkal zuhantak tavaly, amely azt jelentette, hogy valamivel több, mint 117 ezer autót adtak el Kínában. Az évek óta tartó visszaesés miatt döntöttek úgy a helyi partnerükkel, a Dongfenggel, hogy jelentősen csökkentik kínai gyártókapacitásaikat. Ennek köszönhetően a mostani kényszerű leállások már kevésbé érintik a PSA csoportot, a működésükre gyakorolt pontos hatásról viszont nem akartak tájékoztatást adni. Sokkal nehezebb helyzetben van viszont a Honda, amely szintén a Dongfenggel működik együtt és három gyárat is üzemeltet Vuhanban, ezek együttes gyártókapacitása eléri az évi 600 ezer járművet. Érdemes azt is elmondani, hogy a két autógyártó által létrehozott vegyesvállalat generálta a Honda árbevételének durván 10 százalékát a 2019 márciusában záródott üzleti évben.

Ezeknek az autógyártóknak az üzemeiben jelenleg szünetel a termelés, Kínában hétfőn ugyanis meghosszabbították három nappal - egészen vasárnapig - a holdújévi szünetet annak érdekében, hogy fékezzék a koronavírus terjedését. A legfrissebb híradások viszont arról szólnak, hogy a legtöbb autógyártó ezt követően sem fogja megkezdeni a termelést. A Ford, a Renault és a Dongfeng legkorábban február 10-én kívánja folytatni a gyártást helyi üzemeiben.

Mindezt látva túlzás nélkül mondhatjuk, a koronavírus fontos autóipari központot bénított meg hosszú hetekre. Az így kieső termelés és pluszban jelentkező költségek ugyanakkor a kisebb problémát jelentik az autógyártók és a beszállítóik számára.

A járvány jelentős zavart okozhat az ellátási láncban

Természetesen mi is aggódunk, de a ma ismert tények alapján nincsenek zavarok az üzletmenetünkben, az ellátási láncunkban

- jelentette ki Volkmar Denner egy sajtótájékoztatóan a kínai helyzettel kapcsolatban.

A Robert Bosch vezérigazgatója ugyanakkor kijelentette azt is a Reuters beszámolója szerint, hogy meg kell várni, hogyan alakulnak a dolgok Kínában.

Abban az esetben ugyanis, ha folytatódik a koronavírus gyors terjedése, az zavart okozhat a globális ellátási láncban. Hozzátette, több előrejelzés szerint a fertőzések száma februárban, vagy márciusban tetőzhet majd.

Az autóipari ellátási láncban keletkező zavar, annak esetleges megszakadása hatalmas érvágást jelentene az autógyártók számára, ugyanis Kína kiemelt szerepet tölt be a részben és teljesen elektromos meghajtású autók alkatrészeinek gyártásában.

A Robert Bosch például, amely a világ legnagyobb autóipari beszállítója, kiemelten támaszkodik Kínára, mint globális gyártóbázisra, ahol többek között elektromotorokat, erőátviteli berendezéseket és teljesítményelektronikát állítanak elő elektromos autókhoz. De ugyan ez igaz számos másik vállalatra is, éppen ezért, ha tartós és széleskörű kimaradások lennének a szükséges alkatrészek előállításában, az végső soron komoly gondokat okozhat majd az elektromos autók gyártásánál is. Történne mindez egy olyan időszakban, amikor például Európában kiemelten nagy hangsúlyt kap az alternatív hajtástechnológiák irányába történő eltolódás.

Lényeges, hogyan alakulnak az eladások a világ legnagyobb autópiacán

Lényeges arról is beszélni, hogy 2019 volt zsinórban a második év, amikor csökkent az új járművek értékesítése Kínában. Személyautóból csupán 21,5 millió darab fogyott, amely 9,6 százalékos visszaesést jelentett 2018-hoz képest. A haszongépjárművek piac ennél azért jóval kisebb mértékben, 1,1 százalékkal zsugorodott, amely 4,3 millió értékesített járművet jelentett.

A Kínai Autógyártók Szövetsége (CAAM) ráadásul pesszimista várakozást fogalmazott meg 2020-ra vonatkozóan, előrejelzésükben úgy számoltak, hogy idén további 2 százalékkal zsugorodhat majd a világ legnagyobb autópiaca. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a várakozásuk megfogalmazásakor még szó sem volt a koronavírusról, amely akár jelentős hatással lehet a kínai magánszemélyek és vállalatok gépjármű vásárlásaira. A vírus gyors terjedése miatt ugyanis sokan dönthetnek úgy, hogy kivárnak az új autójuk megvételével, a flottájuk cseréjével, bővítésével.

Látni kell, hogy az elmúlt évtizedben a kínai autópiac meghatározó szerepet játszott a globális autógyártás látványos bővülésében. Éppen ezért, ha a legfontosabb autópiacon a várakozásokat nagymértékben meghaladó visszaesés következne be az eladásokban, az az autóipar legtöbb szereplőjét fájdalmasan érintené.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Narendra Sresztha