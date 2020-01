Koronavírus: szaporodnak az utazási korlátozások

Egyre több nemzetközi utazási korlátozást léptetnek életbe az országok az új koronavírus okozta járványra hivatkozva.

Oroszország és Mongólia lezárta határát Kínával, hogy elejét vegye a koronavírus terjedésének. Észak-Korea is lezárta az összes repülőterét és vasúthálózatát a Kínából érkezők előtt, illetve Pakisztán is elrendelte légterének lezárását a Kínába induló és onnan érkező járatok előtt. A Fülöp-szigetekhez tartozó Samal szigete csütörtökön már nem csak a kínai turistákat tiltotta ki, hanem azokat is, akik olyan országból érkeztek, ahol felütötte fejét a vírus.

Olaszország és Izrael is úgy döntött elővigyázatosságból, hogy átmenetelig nem engedik be a Kínából érkező repülőgépeket.

Mintegy 15 légitársaság, köztük az Air France, a British Airways és a Lufthansa, törölte a Kínába tervezett járatait.

Vietnam azt követően, hogy az országban három embernél megerősítették az új koronavírusos fertőzést, ideiglenes jelleggel felfüggesztette a turistavízumok kiadását kínai utazóknak. A kormány egyben felszólította állampolgárait, hogy ne utazzanak a kínai határtérségbe, az utazási irodákat pedig arra kérték, függesszék fel Kína fertőzött régióban induló járataikat.

Az Egyesült Államok és Japán is magas szintű riasztás léptetett életbe, és arra figyelmeztette állampolgárait, hogy ne utazzanak Kínába.

Címlapkép: Centers for Disease Control and Prevention (CDC)