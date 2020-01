Meglepő eredményre jutottak a víruskutatók: mégsem a halpiac a járvány forrása?

Mindeddig elfogadott tényként kezelték, hogy a koronavírus járvány egy vuhani halpiacról indult el, ezt a feltételezést azonban a kínai tudósuk által kiadott kutatási eredmények megcáfolhatják. Csakhogy azt már nem tudják megmondani, ha nem a piacról, akkor honnan indult el a járvány – írja a Science tudományos lap.

Kínai kutatók egy csoportja az elsők között diagnosztizált 41 beteg kórtörténetét vizsgálta meg, az eredményeket pedig publikálták is múlt héten pénteken. Az első beteg közülük 2019. december 1-jén fertőződhetett meg, de ő semmilyen kapcsolatba nem került a fertőzés kiindulási pontjának eddig gondolt halpiaccal. Ezenkívül azt is megjegyzik, nem találtak epidemológiai kapcsolatot az első páciens és a későbbi esetek között.

A vizsgálataik szerin a 41 páciens közül 13-nak nem volt kapcsolata a halpiaccal. „A 13 egy magas szám, akiknek nem volt kapcsolata a piaccal” – mondja a Science-nek Daniel Lucey járvány-specialista, aki a Georgetown Egyetemen tanít.

A kínai egészségügyi hatóságok és a WHO korábbi közlése szerint az első azonosított páciens december 8-án produkálta a tüneteket, azok a jelentések simán csak annyit írtak, a legtöbb esetnek köze volt a halpiachoz, amelyet január elsején zártak be.

Lucey szerint ha most kiadott adatok pontosak, az első emberi megbetegedések novemberben, vagy még ez előtt történhettek, ugyanis a lappangási idő esetenként is nagy szórást mutat. Ha ez így volt, akkor a vírus titokban terjedhetett az emberek között Vuhanban és máshol a világon. Vagyis a fertőzés később érkezhetett a piacra, ami aztán a járvány egyik gócpontja lett. Ez egyébként azért is fontos, mert ha a halpiacról indult el a járvány, akkor megállja a helyét az a hipotézis is, hogy fertőzött állatok elfogyasztásával terjedt el a vírus, de ez nem biztos, hogy így volt.

Kristian Andersen, a Scripps Kutatási Intézet evolúciókutató biológusa, aki elemezte az új koronavírus DNS-ét annak érdekében, hogy megtalálja az eredetét, azt nyilatkozta a Lancet orvosi folyóiratnak, a háromból az egyik lehetséges forgatókönyv, hogy egy ember a piacon kívül kapta meg a fertőzést, és később bevitte a piacra. A másik két forgatókönyv szerint egy állat vagy állatok egy csoportja áll a vírusfertőzés mögött. Andersen és kutatótársai a hivatkozott cikkben megjegyzik, kutatásaik szerint a vírus már akár október elsején megjelenhetett. Később a Sciencnek Andersen kutatótársa megerősítette, szerintük

most már a világosnak tűnik, a halpiac nem az egyetlen forrása volt a vírusnak. De hogy őszinték legyünk, továbbra sem tudjuk akkor honnan ered a vírus.

(Science)

A címlapkép forrása: Chung Sung-Jun/Getty Images.