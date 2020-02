Koronavírus: megtörtént az első haláleset Kínán kívül

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Terjed az új kínai koronavírus, napról napra egyre több megbetegedésről számolnak be a hatóságok és folyamatosan emelkedik a halálos áldozatok száma. Amerikában, Ausztráliában és több európai országban is megjelent már a fertőzés, ezt látva az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a héten. A gazdasági hatások is érzékelhetők, elkezdtek szakadozni a globális ellátási láncok, a részvénypiacok pedig eladói nyomás alá kerültek.