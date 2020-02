Két grafikon a koronavírus terjedéséről

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A megbetegedések és a halálozások száma is emelkedik a koronavírus járványban. A járvány expanzív szakaszára utal az is, hogy emellett a fertőzésgyanús esetek száma is növekszik, ahogyan a válságos állapotban lévők köre is egyre gyarapodik.