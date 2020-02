Új területen hódít az egyik magyar fintech sikersztori

A fintech forradalom - ugyan a mindennapi bankoláshoz képest pár éves késéssel - de elindult a vagyonkezelési, privátbanki szegmensben is, nagy piaci átalakulásra számíthatunk. A következő öt évben az inkumbenseknek bőven meggyűlhet a bajuk a bigtechekkel is. Nyugat-Európában és Amerikában már mainstreammé válik a környezettudatos befektetés (ESG), míg Magyarországon legfeljebb csak a fiatalabb generációt érdekli ez a téma. A daily banking teljesen személytelenné vált, de a privátbanki világban még messze nem ezt látni, ezért olyan digitális kommunikációs csatornákra van szükség, amelyek a személyes és a digitális kiszolgálást ötvözik. Rokob Imrével, a Dorsum üzletfejlesztési igazgatójával, és Fischer Bálinttal, a Dorsum innovációs vezetőjével beszélgettünk.

A digitalizáció, az ESG-befektetések is kiemelt téma lesz a Portfolio Inwestment, Wealth and Savings konferenciáján, április 10-én. Regisztráció itt!

Melyek most a legfontosabb trendek, fejlődési irányok wealthtech területen?

Fischer Bálint: Míg digitalizációban és ügyfélélményben robbanás történt a mindennapi bankolásban és paytech területen az elmúlt években, addig a vagyonkezelési, prémium-, és privátbanki világ ezt néhány éves csúszással követi. A privátbanki ügyfélélmény még ma is digitális őskorban van, miközben a privátbankári rendezvényeken ma már nem mindenhol 70 év az átlagéletkor. Az erre való felkészülés ma a legnagyobb kihívás a klasszikus inkumbens szereplőknél, de az is igaz, hogy míg a fintech megoldásokra fogékonyaknak ma már akár 2-3 klasszikus „daily banking” applikáció van a telefonján, addig a B2C fintech forradalom még nem indult el a befektetési piacon a régióban. De ez csak idő kérdése, nagy piaci átalakulásra számíthatunk.

Rokob Imre: Néhány évvel ezelőtt a dedikált vagyonkezelést támogató rendszerek a CEE-régióban szinte alig léteztek, a „nice to have”, azaz „jó ha van” kategóriába tartoztak. Ma már egyre inkább a kötelező, „must have” csoportba sorolhatók. Van, aki maga fejleszt ilyet, van, aki a piacról veszi meg, de azt látjuk, hogy a komoly befektetési szolgáltatók ma már dedikált vagyonkezelő rendszerrel dolgoznak.

A bigtechek mennyire jelentenek veszélyt a hagyományos szereplőkre vagyonkezelési területen?

Fischer Bálint: A bigtechek nagyon fókuszáltak, és mindig csak azokra a területekre mennek be nagyon gyorsan és hatékonyan, ahol éppen aktuálisan látnak egy jól leválasztható, kicsíphető szeletet. Jó példa erre az Apple Pay vagy az Amazon hitelkártyája. Valószínűleg a személyesség és a komplexitás miatt ebben a befektetés, vagyonkezelés egy hátrasorolt terület. Az Amazon már 2018-ban bejelentette, hogy 2019-ben el fog indulni az ETF kereskedési platformjuk, de ez nem történt meg azóta sem. Ám ebben a piacban van pénz, és nincs kétségem afelől, hogy csak idő kérdése, hogy a nagy bigtech szereplők itt is aktívabban megjelenjenek. Mindenesetre a következő öt évben az inkumbenseknek bőven meggyűlhet a bajuk a bigtechekkel, de a régióban valószínűleg elsősorban nem megtakarítási és vagyonkezelési fronton.

Fotó: Stiller Ákos

Egyre többször hallani a fenntartható környezettudatos befektetési besorolásról (ESG), ez külföldön mennyire számít fontos befektetési szempontnak? Illetve Magyarországon, ahol egyes háztartásokban gumival fűtenek és a klímaváltozást divat annyival elintézni, hogy nyáron régen is meleg volt, mennyire terjedtek el az ESG-típusú befektetések?

Fischer Bálint: Nyugat-Európában és Amerikában ez szép lassan mainstreammé válik: a tőzsdei cégek negyedéves jelentésében kezd standarddá válni, hogy az ESG scoringhoz fontos információkat is közölnek, kibocsátói oldalról erre egyre inkább felkészülnek a szereplők. Ezzel párhuzamosan az ilyen típusú ETF-ek is egyre népszerűbbek tőlünk nyugatra. Emellett azt is látjuk, hogy mi a régióban még kevésbé vagyunk fogékonyak az ilyen típusú témákra, de a brutális generációs szakadék már látszik ebben is: egy Y vagy Z-generációsnál fontos téma ez itthon is, szívesebben fektetnek például környezettudatos cégekbe. Viszont, ha egy idősebb ügyfélnek azt mondod, hogy szívesebben fektetne-e olyan cégbe pénzt, amelyik környezettudatos, elmosolyodik, csóválja a fejét, és nem is érti, hogy mi ez az új, fiataloknak szóló őrület.

Emellett az ESG-trendnek várhatóan lesz egy árfelhajtó hatása, egyrészt a magas ESG-besorolású papírok az önbeteljesítő jóslat hatására is emelkedni fognak és így egyre népszerűbbek lesznek. Másrészt, ahogy vagyonosodik a fiatalabb generáció, ez ugyancsak nagy lökést jelenthet ezeknek a papíroknak. 2-3 év múlva már Magyarországon sem lesz kérdés, hogy ezzel az alapkezelőknek és forgalmazóknak is aktívan foglalkozniuk kell. Feladatunknak tekintjük, hogy a saját termékcsaládunkat felkészítsük ennek a kezelésére, hogy amikor a régiós piac eljut oda, azt tudjuk mondani, hogy ebben is tudunk segíteni.

Rokob Imre: Az ESG és a hasonló tematikus befektetések is egyre népszerűbbek lesznek, mert ezt sokkal könnyebben megértik az emberek, mint a hagyományos eszközosztály, hozam, kockázat dimenziókat. Az ügyfél, ha választhat, inkább egy olyan terméket vásárol, amivel tesz a környezetért, és ezt könnyen megérti, könnyen azonosul vele.

Magyarországon fél év alatt 1000 milliárd forinttal nőtt a privátbanki vagyon, 2007 óta nem láttunk ekkora növekedést, mindeközben a privátbankárok száma nem nőtt. Ti szoros kapcsolatban álltok a piaccal, honnan jött ez a vagyon, van-e ebben friss pénz? Illetve hogyan reagál a piac ezekre a csúcsidőszakokra?

Rokob Imre: Egyrészt a hozamok emelkedtek, a növekedés egy része ebből fakadt, de friss pénz is érkezett a befektetési szolgáltatókhoz. A szolgáltatók emelik a belépési szinteket, az egy ügyfélre és egy tanácsadóra jutó kezelt vagyon is növekszik. A globális trend nálunk is jellemző, erős vagyonkoncentrációt látni. Emiatt a privátbanki szolgáltatóknál olyan eszközökre van szükség, amik hatékonyabbá teszik a tanácsadók munkáját. Továbbra is meggyőződésünk, hogy ebben a szegmensben a kiszolgálás személyes marad és ehhez olyan segítő eszközöket adunk, amik mind a személyes tanácsadás előtti felkészülést, mind az utómunkát segítik. A prémium szegmensben még nagyobb a kihívás, hogy a tanácsadó, akinek 300-500 ügyfele is lehet, olyan informatikai támogatást kapjon, hogy az ügyfélkörét megfelelő minőségben ki tudja szolgálni.

Fischer Bálint: A privátbanki tanácsadók magas bérei mellett mára a bankok eljutottak oda, hogy nem fér bele, hogy ezek az emberek napi több órát töltsenek azzal, hogy a háttérrendszerekből vadászva, excelekben számolgatva készüljenek fel egy-egy ügyféltalálkozóra. Erős hatékonyságjavítási nyomás került a bankokra ezen a fronton is, és azt látjuk, hogy sorban lépnek előre ebben a nagy szereplők.

Fotó: Stiller Ákos.

Milyen hatása van a MÁP+-nak a vagyonkezelési piacra? Hosszabb és rövidebb távon mit okoz, hogy az 5 százalékos hozam kvázi kockázatmentesen elérhető itthon?

Rokob Imre: Széles körű rálátásunk van a régiós piacokra, és a MÁP+ egy kifejezetten egyedi termék. Máshol is alacsony a hozamkörnyezet, keresi a helyét a pénz, de sehol nincs még egy olyan termék, ami ennyire kilóg a hozam-kockázat görbéből: gyakorlatilag extra hozamot lehet elérni nulla kockázattal. Nálunk emiatt kisebb a kereslet arra, hogy infláció feletti reálhozamot úgy érj el, hogy portfóliót építesz, a portfóliódat rendszeresen átsúlyozod, a portfólióba igazi szaktudást beépítve. Emiatt itthon a nagyobb befektetési szolgáltatók pár évvel később kezdtek dedikált vagyonkezelő megoldásokat implementálni és valódi portfoliószemléletet kialakítani a régió más országaihoz képest. A nagy szolgáltatók erős elszívó hatásról beszélnek, ezt prémium és retail szegmensben mi is abszolút látjuk, ugyanakkor a privátbanki ügyfelek még mindig nem teszik az összes pénzüket MÁP+-ba.

Fischer Bálint: A MÁP+ másik oldala, hogy olyan emberekhez is eljut, akik korábban a befektetések terén a betéten és a készpénzen túl nem ismertek alternatívákat. Most ezek az emberek értékpapírszámlákat nyitnak, életükben először töltenek ki MIFID-tesztet és még ha elég egyoldalúan is, de vannak valódi befektetéseik. Ha egyszer ez a szintű MÁP+ nyomás csökken és újra előjönnek más valós alternatívák is, akkor abban bízom, hogy majd a mass retail szegmenshez is eljuthat egy szélesebb köre a befektetési termékeknek, ami a hazai megtakarítási kultúrát javítani fogja.

Rokob Imre: A MÁP+ sztori kapcsán azért azt még fontos kiemelni, hogy a Magyar Államkincstárnál az értékpapírforgalmazási rendszert end-to-end majdnem 20 éve mi fejlesztjük. És azt is örömmel nézzük, hogy több piaci szereplő merít ötleteket például az új web és mobilkincstár rendszerünkből. Jelenleg is több izgalmasan megoldáson dolgozunk közösen a kincstárral, amit hamarosan ügyfelek széles köre tud majd használni.

Fotó: Stiller Ákos.

Idén is előadtok a Finovate-en, mivel készültök ebben az évben a versenyre?

Fischer Bálint: Van egy új termékfejlesztésünk, amit házon belül Wealth Management Communication Hubnak hívunk. A daily banking teljesen személytelenné vált, de a privátbanki világban még messze nem ezt látjuk. Amikor a megtakarításainkról, nagy befektetésekről döntünk, továbbra is kell ez a fajta személyes támogatás és segítség. Az a jövőképünk, hogy a következő 10-15 évben is – generációváltás ide vagy oda – privátbankárok, prémiumbankárok felé elvárás marad, hogy személyesen segítsenek a megtakarítási döntésekben. Viszont nem gondolom, hogy az Y és Z generációs ügyfelek emiatt hajlandók lesznek majd fiókba járni és sorszámot húzni. Ezért olyan digitális csatornákat kell teremteni, ahol a személyesség megmarad csak a digitális térbe helyeződik át. Erre dolgoztunk ki most egy terméket, amiben a tanácsadó és az ügyfél különböző módokon képes egymással kommunikálni, chatelnek, dokumentumokat küldenek egymásnak vagy például a tanácsadók célzott értesítéseket tudnak kiküldeni az ügyfeleiknek.

Rokob Imre: Házon belül is úgy dolgozunk, hogy a Finovate egy jól meghatározott mérföldkő a termékfejlesztési projektjeinkben, az egész csapat tudja, hogy ezzel az új termékkel indulunk, ez kerül fel a színpadra az adott napon.

Mire lehet jó a PSD2 a vagyonkezelésben, látni-e külföldön jó példákat? Magyarországon mit lehet várni a PSD2-től?

Fischer Bálint: A PSD2 egyelőre a folyószámlákról szól, bár megnyit néhány lehetőséget értékpapír területen is, de itt kisebb a hatása. Mi abban bízunk, hogy 10 éves időtávon el fogunk jutni oda, hogy az open banking megvalósul az értékpapírpiacokon is, idővel a szabályozói nyomás ki fogja ezt kényszeríteni. Ez sok szempontból alapjaiban fogja megváltoztatni a ma ismert letétkezelési- és értékpapírvilágot. Sok gondolatunkkal, ötletünkkel már erre a világra készülünk, izgalmas kihívás lesz ez mindenkinek.

Milyen piacokon, területeken terveztek növekedni a közeljövőben?

Rokob Imre: A wealth management termékcsaládunkkal a CEE-régióban már megkerülhetetlen szállítóvá váltunk, de Lengyelországban még sok lehetőséget látunk, és emellett dolgozunk azon, hogy továbbmegyünk Nyugat-Európa irányába is.

Fischer Bálint: Ahogy Imre is mondta, a legnagyobb privátbankoknál, vagyonkezelési üzletágaknál nagyon sok helyen ott vagyunk a régióban: van, ahol a back office rendszerrel, van, ahol a tanácsadói rendszerrel. Ezeken a területeken egy olyan speciális tudás épült fel házon belül, amire látszik, hogy van kereslet. Erre válaszul ilyen témákban tavaly óta üzletviteli tanácsadási projekteket is elkezdtünk vállalni. Van, ahol például abban segítünk, hogy hogyan rakjanak össze egy főleg fiatal ügyfelekre fókuszáló teljesen online befektetési szolgáltatót. Máshol abban támogatunk ügyfeleket, hogy hogyan hajtsanak végre sikeres digitális átállást privát- és prémiumszegmensben, vagy hogyan javítsanak ügyfélkiszolgálási és back-office folyamatokon. Ebben most nagy fantáziát látunk, mi is meglepődtünk, hogy milyen gyorsan sikerült ügyfeleket szerezni ezen az új területen, így kialakítottunk erre egy dedikált csapatot, amit folyamatosan bővítünk.

A címlapképet készítette: Stiller Ákos.