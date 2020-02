Beszakadt a kínai import – örülhet Trump, aggódhat az EU

A Kínával szembeni kereskedelmi deficit közel 18%-os zuhanása miatt az év egészében végül 1,7%-kal 617 milliárd dollárra csökkent az Egyesült Államok külkereskedelmi mérleg hiánya. Utoljára csökkenésre 2013-ban volt példa és 2019-es eredmény nagyban köszönhető Donald Trump amerikai elnöknek az ázsiai óriásgazdasággal vívott vámháborújának. Nagyon valószínű azonban, hogy ez csak egyszeri "siker" volt számára.

A most közzétett decemberi adatokkal az egész 2019-es év amerikai külkereskedelmi mérleg adatai ismertté váltak, és ezek közül néhány fontosabb:

Az import 1,7%-kal esett, amire 3 év óta először volt példa és a kínai reláció importzuhanása mellett azzal is összefüggött, hogy már “csak” 2,4 milliárd hordónyi olajat hozott be az Egyesült Államok, ami 1992 óta a legalacsonyabb volt. Ez a felfutó amerikai saját olajkitermeléssel nagyban összefügg.

Az export 1,3%-kal esett, amire 2016 óta szintén nem volt példa és a mérséklődő áruszállítási, iparcikk kiviteli folyamatokkal függött össze.

Mindezek nyomán a külkereskedelmi mérleg hiány 1,7%-kal 617 milliárd dollárra esett, a Kínával szembeni deficit 17,6%-kal 345,6 milliárd dollárra zuhant.

Közben új történelmi csúcsra futott az Európai Unióval szembeni amerikai deficit (178 milliárd dollár) és a mexikói is (102 milliárd dollár). Emiatt az EU még jobban aggódhat, hogy most a célkeresztbe kerülhet, a Kínával vívott csaták részleges lezárása után.

A teljes amerikai külkerdeficit a GDP 2,9%-át érte el a 2018-as 3% után.

A Reuters által megkérdezett elemző szerint várhatóan csak most örülhet Trump a csökkenő külkerhiánynak, hiszen a Kínával kötött első fázisú kereskedelmi megállapodás mellett az üzleti bizalom erősödhet, illetve most is csak amiatt esett az egész deficit, mert a Kínával szembeni deficit 17%-kal zuhant.

