A kínai állami média szerint mégsem halt meg a doktor, aki először figyelmeztetett a koronavírus-járványra

A kínai állami média hírt adott csütörtökön annak az orvosnak a haláláról, aki először figyelmeztetett a koronavírus-járványra, és akit vegzált a rendőrség. Később átírták a cikkeket, hogy mégsem halt meg, hanem válságos állapotban van és kezelik.

A kínai állami média megjelentette a hírt, hogy elhunyt Li Ven-liang, aki elsőként figyelmeztetett a járvány kitörésére. Rövid idő után azonban a kínai állam által ellenőrzött portálok megváltoztatták a híreik címét, amely szerint Li válságos állapotban van. Törölték vagy átírták a közösségi médiában elhelyezett posztjaikat is.

Li, a közép-kínai Vuhani Központi Kórház szemészeti osztályának dolgozója kínai idő szerint az első hírek szerint 21:30-kor hunyt el a koronavírus miatt. Halálhírét a vuhani kórház is megerősítette. A BBC szerint kormányzati tisztviselők avatkoztak be, és íratták át a híreket, miután komoly közfelháborodást okozott Kínában, hogy a koronavírus-járványra elsőként figyelmeztető Li meghalt. Most azonban azt írják, hogy válságos állapotban van, és kezelik.

Li december 30-án küldött figyelmeztetést kollégáinak a járvány veszélyéről, miután hét olyan fertőzéses esettel találkozott, amelyeket akkori megítélése alapján a szintén a koronavírusok családjába tartozó SARS vírus okozhatott. Kollégáinak ekkor egy internetes csoportos beszélgetésben küldte szét az üzenetét az esetekről, és azt tanácsolta nekik, hogy viseljenek védőfelszerelést a fertőzés elkerülése érdekében.

Néhány nappal később beidézték a rendőrségre, ahol aláírattak vele egy dokumentumot, miszerint "hamis állításaival súlyosan megzavarta a társadalmi rendet". Az orvossal együtt nyolc másik embert is előállítottak ugyanekkor "álhírek terjesztése" miatt.

Li a történteket a kínai Twitterként ismert Weibo mikroblogon tette közzé január végén, egy fényképpel együtt, amelyen kórházi ágyban látható, arcán a lélegzését segítő maszkkal. Az orvos bejegyzésében azt is leírta, hogy január 10-én köhögni kezdett, majd egy nappal később belázasodott, és két napra rá kórházba került. A fertőzést január 30-án diagnosztizálták nála.

Halálának híre futótűzként terjedt el a kínai közösségi médiában, ahol az emberek együttérzésüket és hálájukat fejezték ki az orvos iránt.

A kínai kormányzat elismerte, hogy az új koronavírus terjedésének kezelésében történtek hiányosságok, illetve nem megfelelően reagáltak a járványra.