Fontos tabu dőlt meg Németországban: a szélsőjobb segítségével választottak tartományi vezetőt

Meglepetésre nem a baloldal, hanem a konzervatívok jelöltje lett Türingia tartomány elnöke a szerdai szavazást követően. Ehhez azonban a szélsőjobboldal szavazatai is kellettek, amire korábban sosem volt példa.

A tavaly októberi tartományi választás után a baloldali Die Linke volt a legnagyobb párt Türingiában, így Bodo Ramelow volt a legesélyesebb a tartományi elnöki posztra – olvasható az ING Bank elemzésében. Azonban a Die Linke, az SPD és a Zöldek nem tudtak többséget felmutatni a tartományi közgyűlésben. Szerdán Ramelow kisebbségi tartományi kormány vezetőjeként akart hatalomra lépni, eleinte nem is volt kérdés, hogy sikerül megszavazni, mivel a CDU, az FDP és a szélsőjobboldali AfD eddig sosem működött együtt. Előbbi két párt kategorikusan elutasította, hogy együtt szavazzon a szélsőjobboldallal. Márpedig Ramelow ellenében az AfD indított jelöltet Christoph Kindervater személyében.

Ahogy arra számítani lehetett, az első két körben egyik jelölt sem kapott abszolút többséget, a harmadik körben viszont már sima többség is elég volt. Akkor azonban Thomas Kemmerich, az FDP jelöltje is bejelentette, hogy indul a posztért. Alapesetben ez továbbra is Ramelow elnökségét jelentette volna, azonban az AfD képviselői is Kemmerichre szavaztak, így végül őt választották a tartomány vezetőjének.

Ezzel fontos korábbi tabu dőlt le, hiszen eddig elképzelhetetlen volt a konzervatív pártok és a szélsőjobboldal együttműködése. Ezt követően pedig kérdés, hogy az együttműködés folytatódik-e akár szövetségi szinten is.