Parragh László a koronavírusról: az a nagy szerencsénk, hogy Kína messze van

A magyar vállalatokra egyelőre mérsékelt hatása van annak, hogy Kína legtöbb tartományában leállt a termelés – mondta a Portfolio-nak Parragh László, az MKIK elnöke. Ugyanakkor szerinte nem lenne meglepő, ha a koronavírus már most is negatívan érintene egyes magyar cégeket. A vállalatok készletei egy ideig kitartanak, de minél tovább tart a járvány, annál nagyobb az esélye annak, hogy hazai gyárakban is leáll a termelés. Az a szerencsénk, hogy Kína messze van, így a beszállítói lánc is hosszabb, ezért a vállalatok is nagyobb készlettel rendelkeznek, mint a közeli desztinációk esetében.