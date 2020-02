A legrosszabbra készülhetnek Kína bankjai

A tavalyi évben a legszélsőségesebb stresszteszt-forgatókönyv szerint 4,15%-ra lassult a kínai gazdaság, ez pedig az ország legnagyobb bankjainál 5-szörös nem teljesítő hitelállomány-növekedést hozott papíron. Egyes elemzők szerint a koronavírus-pánik miatt akár 3,8%-ra is lassulhat Kína első negyedéves, évesített növekedése.

A kínai bankrendszer eleve szenved a kereskedelmi háború, a lassuló gazdaság és a hatósági fellépések miatt rekordméretű csődhullámtól; két évtizede nem volt például olyan Kínában, hogy menteni kellett volna kiemelt fontosságú bankokat, vagy hogy felügyeleti biztos irányítására kellett volna bízni egy ilyen pénzintézetet.

„A bankrendszer csapást szenved el. A járvány már most is kárt okozott Kína aktív kkv-szektorának és ha fennmarad, rengeteg cég csődbe megy majd és nem lesz képes fizetni a hiteleit” – mondta a hírügynökségnek Ju Csun, a National Institution for Finance and Development elemzője.

A UBS elemzői arra számítanak, hogy ha 2020 első 3 hónapjában sikerül megfékezni a vírust, az év teljes GDP-növekedése Kínában 5,4% lesz, ami alulmarad a tavalyi 6%-hoz képest. A svájci bank elemzői szerint ha a vírus kitart, akár 5% alá is eshet a kínai gazdasági növekedés.

Az S&P Global becslése szerint a legrosszabb forgatókönyv alapján 5600 milliárd jüannal nőne a kínai nem teljesítő adósságállomány, ami a GDP 6,3%-a, ez ráadásul még hozzáadódna az ország masszív, 2400 milliárd jüannyi, már meglévő bedőlt hitelállományához.

A legrosszabbul nem meglepő módon a Vuhan-környékén található hitelintézetek járhatnak, a legnagyobb öt kínai banknak 2600 milliárd jüannyi kintlévősége van a városban, Hubej-tartomány egészében pedig 4600 milliárd jüan adósságon ülnek a bankok.

Hiába enyhítik a hitelkamatokat a pénzintézetek, egyes kutatások szerint a kínai kkv-k bevételei több mint 30%-a számít legalább 50%-os bevétel-visszaesésre az év végig a vírus miatt, mindez pedig mind lakossági, mind intézményi szinten komoly visszaesést hozhat a fizetőképességben.