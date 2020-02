Európában is terjed a koronavírus

Az alábbi ábra mutatja a 2003-as SARS-jávány és a koronavírus lefutását. Ami elsőre is jól látszik, hogy az új vírus sokkal több embert fertőz meg. A bal és a jobb skála (LHS, RHS) tüzetesebb átnézése után azt is visszaigazolva láthatjuk, hogy a megbetegedések arányában a koronavírus szerencsére kevesebb áldozatot követel. Igaz, a sok megbetegedés miatt a halálozások száma már így is magasabb.