Újra előkerült a hihetetlen sztori: a vuhani szuperlaborból szabadulhatott ki a koronavírus?

Van egy víruskutató labor Vuhanban, amely a helyi virológiai intézet részeként működik, ahol a világ legveszélyesebb, azaz általában halálos vírusaival végezhetnek kísérleteket. A kínai biológiai fegyverkezést tanulmányozó izraeli hírszerző és tudós, Dany Shoham szerint ugyan nincs rá semmilyen bizonyíték, de nem kizárt, hogy innen szabadult el a koronavírus.

A kontinentális Kínában 5-7 új BSL-4 (azaz legmagasabb biztonsági besorolású, halálos vírusok tárolására és kutatására is alkalmas) biológiai labor létrehozását tervezték el 2025-ig két évvel ezelőtt. A vuhani volt az első ilyen új „szuperlabor” (National Bio-safety Laboratory), amit megépítettek, és már korábban is feltűnt összeesküvés elméletekben, hogy talán a vírus nem véletlenül éppen itt ütötte fel a fejét, hanem a laborból szabadult el. (Az elméletről részletesen ebben a cikkünkben írtunk).

A Washington Timesnak egy izraeli katonai hírszerző és egyben tudós, Dany Shoham nyilatkozott korábban arról a feltételezésről, hogy vajon az új koronavírus egy vuhani fejlesztésű biológiai fegyver lehet-e, ami a víruskutató központból szabadult el. A szakember – aki a kínai biológiai fegyverkezést is tanulmányozta - akkor azt mondta a lapnak:

Az intézet egyes laborjai valószínűleg részt vettek biológiai fegyverek készítésében, ami a kutatást és fejlesztést illeti, ha más nem, mellékesen, nem kifejezetten a kínai biológiai fegyverkezési program fő vonalában.

A szakértő azt is hozzátette, hogy a biológiai fegyverek létrehozása civil-katonai duális kutatásokon keresztül történik, és határozottan titkos tevékenység. Kína hivatalosan tagadja, hogy biológiai fegyvert gyártana, de az amerikai külügyminisztérium tavaly azt állította, hogy gyanújuk szerint ennek az ellenkezője igaz – írja a lap.

Az Israel Today c. izraeli lap most újra megkérdezte a szakértőt, néhány héttel korábbi nyilatkozata után mit gondol a felvetésről, hogy az intézet berkeiből származik-e a koronavírus:

A koronavírusokat (mint amilyen a SARS is) is valószínűleg tanulmányozta és tárolta az intézet. Elviekben a vírus kiszivároghatott, vagy egy ott dolgozó nem észlelt megfertőződésével is kijuthatott a gyanúba keveredett szervezetből. Ez megtörténhetett a vuhani virológiai intézettel, de mindeddig nincs sem bizonyíték erre, sem más jel nem utal erre.

A címlapkép forrása: Getty Images/Bloomberg.