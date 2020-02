Kiderült, miért szakadt be a magyar ipar

In English

Decemberben az előző hónaphoz képest jelentősen, 3,8%-kal esett az ipari termelés volumene a szezonálisan igazított adatok szerint. A visszaesést a várkozásokkal ellentében nem a legnagyobb súlyt képviselő autóipar okozta, hanem a többi nagy ágazat.

Az ipar 2019 negyedik negyedévében hónapról hónapra alacsonyabb teljesítményt nyújtott, aminek több technikai oka is lehet. Egyrészt a szeptemberi csúcsról volt hová esni, másrészt a karácsonyi ünnepek a szokásosnál nagyobb leállásokat eredményezhettek. Ezzel együtt a KSH által számolt trend lefelé fordult, vagyis az ipar a megelőző hónapok imponáló növekedése után elveszítette a lendületét.

A ma közzétett részletes adatokból az is kiderül, hogy mely ágazatok felelősek a nagy decemberi leállásért. Sokat adott vissza a megelőző hónapok növekedéséből az elektronika, igen jelentős volt a fémipar fékezése is, és ezeknél is látványosabbra sikerült a gépipar teljesítményének visszaesése. Érdekes módon a járműgyártásban nem láthatunk érdemi esést. A kisebb súlyú ágazatok közül a vegyipar, illetve a gumi-, műanyaggyártás decemberi zsugorodása volt említésre méltó.

Ahogyan azt már az előzetes adatok megjelenésekor írtuk, a lassulást könnyen meg lehetne magyarázni az európai (és különösen a német) ipar gyengélkedésével, ám az utóbbi másfél évben annyira látványosan elvált a magyar ipari növekedés az európai trendtől, hogy nem feltétlenül kell erre gyanakodtunk. Ettől még kézenfekvő fundamentális magyarázat a decoupling jelenségénék enyhülése és a német ipari recesszió hatásainak megjelenése a magyar termelésben. Valószínű azonban, hogy a decemberi visszaesést részben az magyarázza, hogy a karácsonyi ünnepek miatt ezúttal több nap esett ki a termelésből. Ezt elvileg a kiigazítás során figyelembe veszi a KSH, ám ezúttal a hét közepére eső karácsonyi napok miatt valószínűleg sok gyár egész hétre leállította a termelését.

A gyenge utolsó negyedév ellenére szép évet zárt az ipar, az átlagos 5,4%-os volumenbővülés 2015 óta a legnagyobb. A kilátások vegyesek: a gyenge külső konjunktúra hatásai előbb-utóbb megérkezhetnek, illetve a koronavírus is hordoz kockázatot, hiszen az ellátási láncok szétszakadásához vezethetnek a kínai gyárleállások. Ugyanakkor a működőtőke beáramlása, a magánberuházások gyors növekedése arra utal, hogy továbbra is jelentős kapacitásbővítések történnek a feldolgozóiparban.

