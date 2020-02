Megvan, mi képes elpusztítani a koronavírust

Egy nap alatt több mint 5000 új koronavírusos megbetegedést regisztráltak Kínában, miközben 121 halálos áldozatot követelt tegnap a vírus a kínai hatóságok jelentése szerint. Kínában eddig 63851 megerősített megbetegedésről tudnak és 1380-an haltak meg a betegségben.

Szakértők szerint az új adatok alapján nem látszik, hogy a járvány elérte volna a csúcspontját. Az adatok alapján a kutatók úgy látják, hogy habár a kínai hatóságok igyekeztek nagyon komoly lépéseket tenni a járvány megfékezésére, azok „túl kevésnek és túl későinek” bizonyultak.

Változó számítási módszer

Szerda éjfélig soha nem látott hirtelen növekedésről számoltak be a hatóságok az egy nappal korábbi adathoz képest a fertőzésekben is. Ez annak tudható be, hogy csütörtöktől az adatokat az új nemzeti protokollal összhangban összesítik, vagyis a klinikai diagnózis - képalkotás, tünetek és epidemiológiai háttér - alapján fertőzöttnek nyilvánított páciensek számát is hozzáadják azokéhoz, akiknek esetében a teszt már egyértelműen kimutatta a vírus jelenlétét. Egy nap alatt az új módszer szerint 14 830 új koronavírusos beteget diagnosztizáltak. A csütörtöki adatot is már az új módszerrel számították.

